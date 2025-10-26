Foto: Divulgação/ Motiva-CCR A modernização da Serra das Araras é considerada uma das mais complexas da América Latina

A Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), terá alterações no trânsito a partir deste domingo (26) para a passagem de uma mega carreta que transporta uma carga especial de mais de 800 toneladas com destino ao Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. As mudanças visam garantir a segurança dos motoristas e o bom andamento da operação.

A Concessionária RioSP, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará o deslocamento e fará o bloqueio total da pista no sentido São Paulo entre 23h de domingo e 7h de segunda-feira (27).

O conjunto transportador está estacionado no km 239, em Piraí, no Sul Fluminense, e seguirá até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Previsão do deslocamento

Domingo (26)

8h: início dos serviços preparatórios e possibilidade de interdições parciais no sentido São Paulo;

22h: início do deslocamento da carga, entre os km 239 e 233;

23h: fechamento total da pista no km 223,5, em frente à balança de Paracambi.

Segunda-feira (27)

7h: previsão de término do deslocamento e liberação total do tráfego.

A RioSP recomenda que os motoristas planejem suas viagens com antecedência e fiquem atentos à sinalização durante o bloqueio. As equipes da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o trânsito.

No sentido Rio de Janeiro, os condutores devem redobrar a atenção e respeitar os limites de velocidade. Segundo a concessionária, os horários podem ser ajustados conforme as condições operacionais ou meteorológicas.