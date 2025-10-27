Reprodução Todas as faixas da Régis Bittencourt estão interditadas

Um incêndio em uma carreta que transportava combustível provocou a interdição total da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) na altura do km 363, em Miracatu, interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (27). Horas depois, a pista foi totalmente liberada.

O bloqueio atingiu tanto o sentido norte quanto o sentido sul da rodovia, segundo informações divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 17h48.

De acordo com o comunicado oficial, o veículo pegou fogo na pista, e todas as faixas precisaram ser interditadas para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência.

“Carreta transportando combustível pegando fogo na via. Todas as faixas interditadas. Equipes trabalhando no local” , informou a PRF por meio de nota.





Às 19h06, a pista norte foi totalmente liberada. As equipes de emergência atuaramm no combate às chamas e na contenção do material inflamável, que permanece na pista.

Às 20h33, a PRF comunicou a liberação total da pista.

O incêndio causou reflexos no tráfego nos dois sentidos da Régis Bittencourt, uma das principais ligações entre São Paulo e o Sul do país.