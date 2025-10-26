Governo de Milei passa por momento crítico nessas eleições
Considerada eleições críticas para o governo de Javier Milei, os argentinos comparecem às urnas neste domingo (26) para eleger metade da Câmara dos Deputados (127 cadeiras) e um terço do Senado (24 cadeiras). O presidente votou na capital Buenos Aires na parte da manhã, sem falar com a imprensa.

Segundo analistas políticos, a escolha da população da  Argentina vai definir como serão os próximos dois anos do governo Milei, que pode ter no legislativo um aumento da oposição.

Milei votou em silêncio

presidente da Argentina votou por volta das 11h do horário local na região central de Buenos Aires. Ele entrou no colégio de votação sem falar com apoiadores, que o aguardavam, e esperou por cinco minutos antes de depositar seu voto. As informações foram obtidas pela Folha de S. Paulo.

Na saída, Milei tirou fotos com eleitores e não respondeu a nenhuma pergunta de jornalistas.

Eleições críticas

Políticos de oposição ao governo detém, atualmente, a maior minoria nas duas casas legislativas do país, e podem aumentar os números a partir dos resultados destas eleições. Em contrapartida, a sigla de Milei, "La Libertad Avanza", conta com apenas 37 deputados e seis senadores.

O partido governista precisa conquistar pelo menos 35% dos votos para ser ter um saldo positivo nas eleições, segundo especialistas ouvidos pela agência Reuters.


Um aumento da base do governo permitiria que o presidente emplacasse suas políticas de reforma econômica com mais facilidade.

Javier Milei também pode usar o pleito deste domingo como um termômetro de sua popularidade, que têm caído de acordo com pesquisas recentes.

