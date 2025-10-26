Tennessee Witney / Alamy Governo de Milei passa por momento crítico nessas eleições

Considerada eleições críticas para o governo de Javier Milei, os argentinos comparecem às urnas neste domingo (26) para eleger metade da Câmara dos Deputados (127 cadeiras) e um terço do Senado (24 cadeiras). O presidente votou na capital Buenos Aires na parte da manhã, sem falar com a imprensa.

Segundo analistas políticos, a escolha da população da Argentina vai definir como serão os próximos dois anos do governo Milei, que pode ter no legislativo um aumento da oposição.

Milei votou em silêncio

O presidente da Argentina votou por volta das 11h do horário local na região central de Buenos Aires. Ele entrou no colégio de votação sem falar com apoiadores, que o aguardavam, e esperou por cinco minutos antes de depositar seu voto. As informações foram obtidas pela Folha de S. Paulo.

Na saída, Milei tirou fotos com eleitores e não respondeu a nenhuma pergunta de jornalistas.

Eleições críticas

Políticos de oposição ao governo detém, atualmente, a maior minoria nas duas casas legislativas do país, e podem aumentar os números a partir dos resultados destas eleições. Em contrapartida, a sigla de Milei, "La Libertad Avanza", conta com apenas 37 deputados e seis senadores.

O partido governista precisa conquistar pelo menos 35% dos votos para ser ter um saldo positivo nas eleições, segundo especialistas ouvidos pela agência Reuters.





Um aumento da base do governo permitiria que o presidente emplacasse suas políticas de reforma econômica com mais facilidade.

Javier Milei também pode usar o pleito deste domingo como um termômetro de sua popularidade, que têm caído de acordo com pesquisas recentes.