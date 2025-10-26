O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou que Iago Queiroz Costa, brasileiro deportado dos Estados Unidos, foi encontrado na manhã deste domingo (26), por volta das 7h45, na Estação Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Entenda: Brasileiro deportado dos EUA foge de hospital em Minas
A família foi comunicada e o ministério acompanha o encaminhamento e acolhimento de Iago, em articulação com a Polícia Civil de Minas Gerais, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Em nota, o MDHC agradeceu o empenho dos órgãos de segurança e das equipes técnicas que participaram das buscas, ressaltando a atuação integrada que possibilitou a localização e o acolhimento seguro do cidadão.
Entenda o caso
Iago havia sido dado como desaparecido após fugir de uma unidade de saúde em Vespasiano (MG), onde estava internado desde sexta-feira (24). Ele foi repatriado dos Estados Unidos em um voo que chegou ao Brasil na terça-feira (22) e apresentou sinais de surto psicótico durante o atendimento inicial.
Após avaliação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social e de um psicólogo da Organização Internacional para as Migrações (OIM), foi decidido que ele deveria receber acompanhamento médico.
Encaminhado à UPA de Vespasiano, Iago fugiu do local na madrugada de sábado (25). A partir daí, o MDHC acionou uma rede de resposta institucional envolvendo a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Após pouco mais de 24 horas de buscas, o brasileiro foi localizado e está sob cuidados das autoridades competentes.
Veja a nota na íntegra:
