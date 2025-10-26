Reprodução Iago Queiroz Costa desapareceu

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou que Iago Queiroz Costa, brasileiro deportado dos Estados Unidos, foi encontrado na manhã deste domingo (26), por volta das 7h45, na Estação Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

A família foi comunicada e o ministério acompanha o encaminhamento e acolhimento de Iago, em articulação com a Polícia Civil de Minas Gerais, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Em nota, o MDHC agradeceu o empenho dos órgãos de segurança e das equipes técnicas que participaram das buscas, ressaltando a atuação integrada que possibilitou a localização e o acolhimento seguro do cidadão.

Entenda o caso

Iago havia sido dado como desaparecido após fugir de uma unidade de saúde em Vespasiano (MG), onde estava internado desde sexta-feira (24). Ele foi repatriado dos Estados Unidos em um voo que chegou ao Brasil na terça-feira (22) e apresentou sinais de surto psicótico durante o atendimento inicial.

Após avaliação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social e de um psicólogo da Organização Internacional para as Migrações (OIM), foi decidido que ele deveria receber acompanhamento médico.

Encaminhado à UPA de Vespasiano, Iago fugiu do local na madrugada de sábado (25). A partir daí, o MDHC acionou uma rede de resposta institucional envolvendo a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Após pouco mais de 24 horas de buscas, o brasileiro foi localizado e está sob cuidados das autoridades competentes.

Veja a nota na íntegra:

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informa que Iago Queiroz Costa foi localizado na manhã deste domingo (26), por volta das 7h45, na Estação Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

A família já foi comunicada sobre a localização e o encaminhamento de Iago. O MDHC segue acompanhando o caso, em articulação com os órgãos competentes, entre eles a Polícia Civil de Minas Gerais, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, garantindo o seguimento das medidas de proteção e cuidado necessários.

O Ministério destaca e reconhece o empenho e a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, do sistema de justiça e das equipes técnicas envolvidas, cujo trabalho foi fundamental para a localização e o acolhimento seguro de Iago.

Assessoria de Comunicação

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania