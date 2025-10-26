Gov.br Lua e Lawrence Wong

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (26) com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, à margem da 47ª Cúpula da ASEAN, realizada em Kuala Lumpur, na Malásia.

Durante o encontro, os dois líderes reforçaram a importância das relações econômicas entre Brasil e Singapura e manifestaram interesse em aprofundar a cooperação bilateral em áreas como inovação, economia verde e mineração.

Lula e Wong também debateram o enfrentamento das mudanças climáticas, destacando a necessidade de uma governança climática mais efetiva. O primeiro-ministro reafirmou o apoio de Singapura à COP30, que será realizada em Belém (PA), e Lula convidou o país a participar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa de financiamento climático que será lançada durante o evento.

Os líderes ainda discutiram oportunidades de investimento ligadas à transição energética e à descarbonização dos transportes, com destaque para hidrogênio verde, combustíveis sustentáveis de aviação, diesel verde, energia eólica offshore e minerais estratégicos.

Ao final, Lula e Wong reiteraram o compromisso de fortalecer a parceria entre Brasil e Singapura, ressaltando o objetivo comum de aproximar ainda mais os dois países, apesar da distância geográfica.