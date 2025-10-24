Reprodução Influenciadora “Ervoafetiva” é presa em operação antidrogas

A influenciadora digital Melissa Said, conhecida nas redes sociais como “Ervoafetiva”, foi presa nesta quinta-feira (24) em Salvador, na casa de uma amiga. Ela é suspeita de liderar um esquema de comercialização de drogas que operava entre os estados da Bahia e São Paulo, segundo a Polícia Civil.

Principal alvo da Operação Erva Afetiva, Melissa era considerada foragida até a tarde de ontem, quando foi localizada após ações de inteligência conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Melissa, que possui mais de 320 mil seguidores no Instagram, não resistiu à prisão e se entregou. As investigações tiveram início em 2024 e apontam que ela incentivava o transporte e o consumo de drogas, chegando a orientar seus seguidores sobre como evitar fiscalizações policiais durante viagens, segundo a Polícia Civil.

A influenciadora já havia sido detida anteriormente no aeroporto de Salvador com uma pequena quantidade de entorpecentes. Em outra ocasião, chamou atenção nas redes por distribuir “kits natalinos” contendo cigarros de maconha nas ruas da capital baiana.

Além de Melissa, outras quatro pessoas foram presas durante a Operação Erva Afetiva. Dois homens suspeitos de envolvimento no esquema foram detidos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Um deles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas após a apreensão de 1,4 kg de maconha tipo skank, 270 gramas de haxixe, além de balanças de precisão, embalagens, celulares, cartões e dois veículos supostamente usados no transporte dos entorpecentes.

A Operação Erva Afetiva contou com o apoio de equipes do Denarc de São Paulo, que também cumpriram mandados em Araçatuba (SP).

Ativismo e polêmicas nas redes

Melissa Said se apresenta como criadora de conteúdo sobre a cultura canábica e defensora da legalização da maconha. Em 2023, ela viralizou ao distribuir marmitas e supostos cigarros de maconha a pessoas em situação de rua em Salvador. No vídeo, dizia:

“Está na larica? Já fumou um ‘beck’ hoje?” , antes de oferecer uma marmita e um cigarro.

A gravação dividiu opiniões: enquanto alguns internautas questionaram se o ato não configurava flagrante de tráfico, outros defenderam a influenciadora e minimizaram a situação.

O vídeo foi dedicado ao marido de Melissa, o humorista Tássio Bacelar, conhecido como “Matuzalem”, que morreu em outubro de 2023 após uma queda de bicicleta em Salvador.





A influenciadora também se apresenta como embaixadora da marca “Bem Bolado Brasil Oficial”, que vende produtos ligados à cultura canábica, como papéis para cigarro e acessórios.

O Portal iG confirmou o caso com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e aguarda resposta da Polícia Civil da Bahia.

