Motiva CCR-RIOSP Dutra terá bloqueio de passagem de megacarga na Serra das Araras

O transporte de uma carga especial com mais de 800 toneladas pela Via Dutra vai causar alterações no tráfego da Serra das Araras neste domingo (26).

A operação, que tem como destino o Porto de Itaguaí (RJ), será acompanhada pela Motiva CCR-RIOSP, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela empresa responsável pelo deslocamento.

De acordo com a concessionária, o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo) será feito a partir das 23h de domingo (26) e seguirá até 7h de segunda-feira (27). A medida tem como objetivo garantir a segurança dos motoristas e das equipes envolvidas na movimentação do conjunto transportador.

A estrutura, que atualmente está estacionada em um ponto seguro no km 239, em Piraí, seguirá pela Serra das Araras até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada técnica.

Cronograma da operação

Domingo (26):

8h: Início dos serviços preparatórios, com possibilidade de interdições parciais na pista de subida;

22h: Início do deslocamento da carga, do km 239 ao km 233;

23h: Bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), na altura do km 223,5 sul, em frente à balança de Paracambi.

Segunda-feira (27):

7h: Conclusão da operação e liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas.

A Motiva CCR-RIOSP reforçou que o trecho estará totalmente sinalizado durante o período de interdição, e que equipes da concessionária e da PRF estarão no local para orientar os motoristas.

A empresa recomenda que os condutores programem suas viagens com antecedência e redobrem a atenção à sinalização durante a operação.





Quem trafegar no sentido Rio de Janeiro também deve estar atento aos limites de velocidade e ao fluxo alterado.

A concessionária informou ainda que as datas e horários podem sofrer ajustes por motivos operacionais ou condições meteorológicas.