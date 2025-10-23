Divulgação/PRF Motorista do carro saiu ileso

Um acidente envolvendo uma carreta, um carro de passeio e um caminhão-tanque chegou a interditar na manhã desta quarta-feira (22) a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km-101, em Pindamonhangaba (SP).

Um dos envolvidos na grave colisão foi um idoso, motorista do veículo de passeio. A vítima, que não foi identificada, contou que foi um "milagre" ter escapado ileso. Ninguém ficou gravemente ferido.

“E graças a Deus a gente tá bem. Milagre, milagre. Eu tava rezando na hora, não tem outra coisa a dizer. Tô vivo, estamos vivos” , relatou, segundo o portal O Vale.

Grave acidente

A batida envolveu o carro do idoso e um caminhão, na pista da Dutra sentido São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-tanque, carregado com combustível, também acabou se envolvendo e pegou fogo após o impacto.





Chamas intensas foram vistas por motoristas que passavam no local, e equipes do Corpo de Bombeiros precisaram interditar completamente por volta das 11h a pista para combater o incêndio. Às 13h40, todas as faixas já estavam liberadas.

O motorista do caminhão, que tombou na Via Dutra, foi levado ao hospital com ferimentos leves. Este foi o segundo acidente com fechamento de pistas em menos de 12 horas na principal estrada do país.