Foto: Ecovias Raposo Castello/ Divulgação Com 315 km, rodovia começa no Cebolão, na capital paulista e vai até Santa Cruz do Rio Pardo, interior do Estado

No mapa, o traçado da rodovia Castello Branco (SP-280) é quase uma linha reta, e muita gente brinca que ela “ não tem fim ”. Afinal, nem todos os motoristas vão verificar.

Para ''tirar isso a limpo'', um perfil no Facebook (São Paulo Interior) divulgou um vídeo (evja abaixo) com imagens aéreas, feitas no interior de São Paulo, que mostram que a SP-280 termina, e de uma forma mais simples do que muita gente imagina.

Com 315 quilômetros de extensão, a Rodovia Presidente Castello Branco liga São Paulo a Santa Cruz do Rio Pardo. Inaugurada em 10 de novembro de 1968, é uma das principais conexões entre a Região Metropolitana da capital e o Oeste Paulista, levando motoristas rumo a cidades como Sorocaba, Avaré e Ourinhos, todas em território paulista.

Um fim menos glamouroso do que se pensa

O ''fim'' da Castello Branco tem uma, digamos, forma bem modesta, e fica no entroncamento com a SP-225, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Nada de portais ou placas especiais. Só o asfalto que termina e o interior e muita terra que continuam pela frente.

O plano original, lá nos anos 1960, previa que a rodovia fosse até a divisa com Mato Grosso do Sul, nas proximidades da cidade de Panorama.

O projeto, no entanto, foi interrompido, e, desde a concessão à iniciativa privada, em 1998, o prolongamento ficou apenas no papel.

Uma estrada com muitas histórias

Entre o “Cebolão” (que interliga as marginais Tietê e Pinheiros e a Castello, em São Paulo), e o interior, a rodovia tem de tudo: trânsito pesado, retas longas, paisagens repetidas e motoristas que juram ter visto ''o mesmo posto três vezes''.

Ainda assim, é uma das estradas mais simbólicas do estado — cenário de viagens, retornos e da boa e velha hipnose de quem encara o horizonte por horas.





Mas o fim mostrado no vídeo pode ter......um fim.

E vem mais asfalto por aí

Em agosto de 2025, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)anunciou que a rodovia será prolongada até Echaporã, na região de Marília, com cerca de 90 quilômetros adicionais.





O investimento previsto é de R$ 3 bilhões, e as obras estão previstas para 2027, após a conclusão dos estudos e licenciamentos ambientais.

Com a nova pista, a Castello passará a se conectar à SP-333, formando um corredor logístico importante para o transporte de cargas e passageiros no interior paulista.

Segundo o governo, o projeto promete impulsionar o desenvolvimento regional, facilitar o escoamento da produção agrícola e gerar empregos durante a execução.