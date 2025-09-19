Reprodução/CSR RioSp Rodovia Dutra

Considerada uma das mais importantes do Brasil, a Rodovia Presidente Dutra tem 74 anos de história e é uma das principais vias de ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro, os maiores centros urbanos do Sudeste do país. Segundo o Gov.br, em 2024, a Dutra carregou cerca de 52% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em sua malha.

A estrada foi batizada em 1951 em homenagem ao então presidente Eurico Gaspar Dutra, que autorizou sua construção durante seu governo (1946-1951) como parte do Plano SALTE (Saúde, alimentação, transporte e energia). A iniciativa visava alavancar o crescimento do país através de investimentos em setores estratégicos.

Inaugurada em 19 de janeiro de 1951, a Dutra tinha como propósito melhorar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois maiores polos econômicos da região Sudeste.

A rodovia foi construída com com tecnologia de ponta da época, tanto em engenharia quanto em maquinário importado, o que permitiu a redução da distância rodoviária em 111km.

Antes da criação da Dutra, transações entre São Paulo e Rio eram feitas através da Rodovia Rio São Paulo, inaugurada em 1928 pelo presidente Washington Luís. O caminho era estreito e mais demorado.

Após a construção da rodovia, o transporte de cargas e pessoas se tornou mais rápido e eficiente, transformando-a na via mais importante para a economia do país.

Hoje, a Dutra conta com 402 km de extensão e corta municípios estratégicos como São José dos Campos, Guarulhos, Volta Redonda Taubaté e Guaratinguetá.

O impacto da Rodovia Dutra do desenvolvimento local

Muito além de um corredor de transporte entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a Dutra desempenha um papel estratégico no crescimento econômico dos municípios por onde ela passa.

Em entrevista do Portal iG, o professor do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF) Luciano Muniz de Abreu explicou a importância da Dutra nesse sentido.

Segundo Luciano, a rodovia funciona como um indutor do crescimento urbano da região.

"Ela vai criar o que alguns geólogos denominam de 'efeito corredor'. Esse é um efeito experimentado por cidades cortadas por rodovias importantes. Nesse cenário, a Dutra foi importante no crescimento populacional de municípios como Guarulhos, São José dos Campos, Taubaté, Volta Redonda e Duque de Caxias."

De acordo com o arquiteto, essas cidades tiveram um crescimento exponencial a partir da implementação da Rodovia Dutra. Luciano explicou que também houve a facilitação do surgimento de novos centros urbanos ao longo da via.

De acordo com Luciano, a criação da rodovia também facilitou o processo de integração entre municípios, especialmente no Vale do Paraíba e algumas regiões do Rio de Janeiro.

"São 402 km, um trecho curto entre duas importantes metrópoles que tem um fluxo muito intenso de mercadorias, a Dutra acaba funcionando como um local de concentração industrial e logístico que abastece essas duas importantes cidades brasileiras."

Luciano explicou que a via Dutra ainda atua como um elemento importante na transformação da hierarquia dos municípios que ela corta.

"Municípios que anteriormente tinham matriz econômica agropastoril vão se elevar à categoria de cidades médias, subindo alguns degraus na hierarquia urbana."

Segundo o professor, a implementação da Rodovia Dutra também contribuiu para o processo migratório na região, principalmente pela concentração de indústrias nas cidades que cortam a via.

De acordo com o professor, ao potencializar o processo de urbanização e industrialização, a Dutra traz uma diversificação de comércio e serviços para esses municípios.

"Não dá para dissociar essas transformações sociais vinculadas à rodovia e a esse processo de urbanização que a rodovia ocasionou e tem ocasionado em grande medida."

Melhorias e modernizações

Ao longo dos anos, a Dutra passou por inúmeras obras de modernização e hoje conta com trechos duplicados, pontos de apoio, pedágios, monitoramento 24 horas.

Em 2024, o presidente Lula anunciou um investimento de R$ 15,5 bilhões em obras na rodovia, assim como na Rio Santos. O objetivo principal do projeto é ampliar a capacidade de tráfego e proporcionar uma fluidez maior do trânsito com a construção de novas faixas adicionais e vias marginais.