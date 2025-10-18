Foto: Ecovias Leste Paulista Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

O governo paulista confirmou que estuda ampliar a Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) até Aparecida, no Vale do Paraíba. Os serviços de engenharia, no entanto, não começam em menos de dois anos, período necessário para que o projeto executivo, que é obrigatório, fique pronto.

O anúncio foi feito pelo vice-governador Felício Ramuth (PSD), durante lançamento da Operação Romeiro, em setembro.

O projeto prevê investimento de cerca de R$ 3,8 bilhões e já conta com estudos executivos contratados pela concessionária Ecovias Leste Paulista, responsável pela via.

A iniciativa pretende por fim a um gargalo histórico da via, especialmente nos períodos de maior movimentação em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

“A Artesp analisa a ampliação do contrato de concessão para absorver o novo trecho”, afirmou Ramuth.

Próximos passos

Segundo o governo, os projetos executivos devem ficar prontos em até dois anos. Somente após essa etapa será possível iniciar as obras.

Para os municípios do Vale Histórico e do Vale da Fé, a expectativa é de que a expansão traga ganhos logísticos e turísticos, fortalecendo a integração regional.

Foto: Divulgação/Ecovias Leste Paulista Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto





Ligação estratégica no interior paulista

Atualmente, a Carvalho Pinto tem 70 quilômetros de extensão, ligando as cidades paulistas de Guararema a Taubaté.

A estrada cruza ainda Jacareí, São José os Campos, Caçapava e Taubaté, com acesso ao Litoral Norte pela Rodovia dos Tamoios (SP-99) e pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

Também conecta localidades do Vale do Paraíba, como Santa Branca, Paraibuna e Jambeiro, além de cidades da Serra da Mantiqueira, entre elas Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.

Construída com modernas técnicas de engenharia, a rodovia possui duas faixas de rolamento em cada sentido, traçado suave com curvas, aclives e declives planejados, além de velocidade máxima permitida de 120 km/h.

Entre as obras, destacam-se o viaduto próximo a São Silvestre de Jacareí, a ponte sobre o Rio Paraíba do Sul e seis túneis (três em cada sentido).

A via conta ainda com duas praças de pedágio nos dois sentidos: uma em São José dos Campos (km 92) e outra em Caçapava (km 114).

Conexão com a Ayrton Senna

A Carvalho Pinto é a continuidade da Rodovia Ayrton Senna, inaugurada em 1982. Juntas, as duas formam o corredor que liga a capital paulista ao Vale do Paraíba. O trecho, administrado pela Ecovias Leste Paulista desde 2009, recebe, em média, 150 mil veículos por dia, nos dois sentidos.

Foto: Foto: Ecovias Leste Paulista Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto





Além da relevância logística, o complexo rodoviário tem papel turístico, já que facilita o acesso ao Rio de Janeiro, às praias do Litoral Norte e a estâncias de inverno.

Estrutura e serviços

O corredor oferece estrutura completa de apoio ao usuário, com guinchos, atendimento médico de urgência, incluindo cinco ambulâncias e uma UTI móvel, além de bases operacionais equipadas com banheiros, fraldários e bebedouros.

O tráfego é monitorado por câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO).

Apesar da infraestrutura, motoristas devem ter cautela em trechos sujeitos a neblina ou fumaça de queimadas, que podem reduzir a visibilidade.





Conheça os trechos administrados pela Ecovias Leste Paulista que compõem o corredor Carvalho Pinto/ Ayrton Senna

SP 070 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto: entre o km 11+190, em São Paulo, e o km 134+700, no entroncamento com a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no município de Taubaté. Ao todo, 123,51 quilômetros;

SP 019 – Rodovia Hélio Smidt: entre o km 0, no entroncamento com a rodovia Ayrton Senna (SP 070) e o km 2+400, em Guarulhos;

SP 099 – Rodovia dos Tamoios: entre o km 4+500, em São José dos Campos, e o km 11+500, também em São José dos Campos;

Via de Interligação SPI 179/060: Liga a rodovia BR 116 (km 179) à SP 070, também do km 0, no entroncamento com a BR 116, ao km 5+400, no entroncamento com a SP 070, em Guararema;

Via de Interligação SPI 035/056: Liga a rodovia SP 056 à SP 070, do km 0, no entroncamento com a SP 056, em Itaquaquecetuba, ao km 0+880, no entroncamento com a SP 070, também em Itaquaquecetuba;

Via de Interligação SPI 117/060: Liga a rodovia BR 116 (km 117) à SP 070, também do km 0, no entroncamento com a BR 116, ao km 4+700, no entroncamento com a SP 070, em Taubaté;

Outros trechos: Segmentos transversais, trevos, obras de arte e instalações complementares do tipo urbano ou rodoviário da rodovia SP 070. Os principais segmentos mencionados totalizam 2,0 km e estão localizados no km 45 (interseção com SP 088) e no km 111 (interseção com SP 103).

