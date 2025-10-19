Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Escombros das casas desabadas em Olinda.

Um conjunto de casas desabou por volta das sete horas da manhã deste domingo (19), no bairro do Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco, a suspeita é que a causa do incidente tenha sido uma explosão de gás. Entre as vítimas resgatadas pelos bombeiros, estavam duas crianças, quatro estavam feridos e foram levados para a UPA Olinda e para o Hospital da Restauração, duas pessoas morreram.

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Bombeiros trabalham no resgate

Os esforços de resgate envolveram 33 bombeiros, 14 viaturas, sendo nove do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Defesa Civil, SAMU, Polícia Militar e de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A Prefeitura de Olinda informou que equipes de saúde, trânsito, desenvolvimento social e segurança atuam para realizar ações de “resgate e suporte necessários ao caso”. Outras cinco pessoas conseguiram sair do local.

Investigação









O 1° BPM isolou a área na rua Maria Sena Dias, uma equipe do Instituto de Criminalística está no lugar do desabamento para realizar as primeiras etapas da perícia.

Segundo informações dos bombeiros, a apuração sobre o que derrubou a estrutura só seguirá a partir do fim das buscas e da liberação do lugar pelas Defesas Civis Estadual e Municipal.

A investigação será feita pela delegacia de Varadouro, da Polícia Civil de Pernambuco.



