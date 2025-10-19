Um conjunto de casas desabou por volta das sete horas da manhã deste domingo (19), no bairro do Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco, a suspeita é que a causa do incidente tenha sido uma explosão de gás. Entre as vítimas resgatadas pelos bombeiros, estavam duas crianças, quatro estavam feridos e foram levados para a UPA Olinda e para o Hospital da Restauração, duas pessoas morreram.Os esforços de resgate envolveram 33 bombeiros, 14 viaturas, sendo nove do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Defesa Civil, SAMU, Polícia Militar e de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Prefeitura de Olinda informou que equipes de saúde, trânsito, desenvolvimento social e segurança atuam para realizar ações de “resgate e suporte necessários ao caso”. Outras cinco pessoas conseguiram sair do local.
Investigação
O 1° BPM isolou a área na rua Maria Sena Dias, uma equipe do Instituto de Criminalística está no lugar do desabamento para realizar as primeiras etapas da perícia.Segundo informações dos bombeiros, a apuração sobre o que derrubou a estrutura só seguirá a partir do fim das buscas e da liberação do lugar pelas Defesas Civis Estadual e Municipal.A investigação será feita pela delegacia de Varadouro, da Polícia Civil de Pernambuco.