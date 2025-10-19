Reprodução/Instagram Michelle posta foto da família no aniversário da filha, Laura

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou neste sábado (18) uma homenagem à filha Laura, que completa 15 anos. Na postagem, ela lamentou que a família não comemorou a data "como pretendia" devido à prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar", escreveu Michelle.

Na publicação, a ex-primeira-dama relembrou o nascimento da filha e dedicou uma oração a ela. Ela adicionou que confia em "um Deus que tudo vê e é justo".

Veja a homenagem na íntegra:





Permissão de Moraes

Na sexta-feira (17), Moraes autorizou Bolsonaro a realizar um almoço restrito em casa para celebrar o aniversário de Laura, com até oito convidados e sob as mesmas restrições impostas pela Justiça, como a proibição do uso de celulares.





Condenado a 27 anos e três meses de cadeia por crimes relacionados à trama golpista, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo, e só pode receber visitas com autorização judicial.