Vários mecanismo foram implementados pela Defesa Civil dos estados e dos municípios, com o objetivo de alertar a população sobre riscos de desastres naturais.

Alguns dependem de cadastro e outros não, mas todos estão disponíveis para a pessoa se informar e se proteger.

O sistema implantada mais recentemente, que utiliza tecnologia de difusão ampla e é coordenado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), é o Defesa Civil Alerta.



Ele emite mensagens sonoras diretamente nos celulares da população em situações de risco, sem necessidade de cadastro prévio.



A ferramenta já está disponível em todo o país para serem acionadas por estados e municípios. Foi desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com as operadoras de celular.



Este mecanismo não depende de cadastro, nem de WI-FI, pacote de dados ou internet móvel. Basta o aparelho estar sob cobertura de antenas 4G ou 5G, com sinal de telefonia.



Qualquer cidadão, independentemente do DDD, que esteja no município com previsão de desastre, poderá receber a mensagem.



“Tem duas maneiras de receber a informação do Defsa Civil Alerta. Enviamos os alertas severos, que é quando as pessoas recebem uma mensagem na tela, e os alertas extremos, quando, além desse pop-up na tela, os telefones vibram e emitem um som parecido com o de uma sirene. Na mensagem vai estar descrita a ação que ela precisa tomar. E a partir dessa informação, a população pode tomar uma decisão de proteger a sua vida”, explica o diretor do Cenad, Armin Braun.



Mecanismos com cadastros



O diretor da Cenad aponta ainda outros mecanismos que são utilizados pela Defesa Civil, mas que necessitam de cadastro para recebimentos das mensagens.



Eles integram a Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP), que é uma plataforma desenvolvida pelo governo federal, mas é operada por estados.



"Então, nessa plataforma, o município, dentro de sua área de abrangência, pode inserir um alerta, uma informação em uma determinada região. E indica quais são as maneiras, quais são os métodos de saída desse alerta" , explica Braun.



SMS da Defesa Civil



Hoje, a população pode receber as informações do IDAP no celular ao se cadastrar no número 40199, que é o SMS da Defesa Civil para o serviço gratuito de alerta de desastres naturais.



Para se cadastrar, basta a pessoa enviar uma mensagem de texto com seu CEP para este número e ela começará a receber avisos sobre riscos de eventos como chuvas fortes, inundações, deslizamentos e outras emergências.



"E uma pessoa pode cadastrar o seu CEP e o CEP de um familiar que mora em outro estado ou mora em outra cidade, por exemplo. Ela vai passar também a receber alertas daquela região", além da sua, detalha o diretor da Cenad.



Alerta pelo WhatsApp



Ele também indica o mecanismo da Defesa Civil que funciona pelo WhatsApp.



Para receber alertas pelo WhatsApp, o cidadão deve adicionar o número (61) 2034-4611 aos seus contatos, enviar uma mensagem com "Oi" e seguir as instruções do robô para cadastrar sua localização por CEP.



"Foi a primeira parceria desenvolvida no mundo desse mecanismo de alerta por WhatsApp. Além de receber a informação da região desejada, o cidadão consegue interagir com o chat robô e pode pesquisar se há alertas na região para onde ela vai", exemplifica.



Armin Braun menciona também mecanismos implementados em parceria com o Google para alertas de risco, com o sistema de TVs por assinatura e com o aplicativo Waze, aplicativo de navegação por GPS.







"Temos um mecanismo muito grande de informações, utilizando tecnologia, e nós incentivamos a população a fazer o cadastro, quando o sistema necessita", enfatiza ele.

Mas Braun destaca também outros mecanismos, que usam menos tecnologia, e que, segundo ele, também são muito importantes.

"Há uso de sirenes em áreas de risco, de carros de som da Defesa Civil do município com mensagens de alerta e muitas outras ferramentas que salvam vidas em caso de desastres naturais. É fundamental que a população fique atenta às orientações", finaliza o diretor da Cenad.

