Reprodução/ Prefeitura de Tarija/ Metsul Meteorologia Tempestade de granizo, em Tarija, Bolívia

Uma forte tempestade de granizo surpreendeu os moradores de Tarija, no sul da Bolívia, na tarde de quinta-feira (16), e transformou a cidade em um verdadeiro cenário de inverno. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em minutos, ruas e avenidas ficaram cobertas por uma espessa camada de gelo, que, em alguns bairros, chegou a ultrapassar a altura dos joelhos de uma pessoa adulta.

Segundo a Metsul, a intensa queda de granizo provocou colapso de telhados, alagamentos e danos significativos a prédios públicos e residências.

O prefeito Johnny Torres Terzo descreveu o evento como "atípico e muito problemático" , e o relacionou com outras adversidades que o município vem sofrendo, incluindo incêndios anteriores. Ele também afirmou que danos foram registrados em residências, centros de saúde e estruturas esportivas.

O fenômeno durou cerca de 40 minutos, mas foi suficiente para inundar ruas e obstruir os bueiros, agravando inundações.





Entre os locais mais afetados, estão escolas, unidades de saúde e residências. Nos jardins de infância Elva de Dunn e Emma de Briancon, partes das coberturas cederam e a água invadiu as salas de aula.

Professores improvisaram baldes para conter o alagamento, enquanto alunos da escola Narciso Campero registravam vídeos mostrando a chuva escorrendo por paredes e tetos danificados.

O Hospital Regional San Juan de Dios também sofreu impactos, com infiltrações e quedas de reboco provocadas pela umidade. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens que mostravam ruas e praças cobertas por uma espessa camada de gelo, carros parcialmente soterrados e árvores derrubadas pela força da tempestade.

De acordo com o prefeito do município, cerca de 200 servidores municipais foram mobilizados em brigadas de emergência para atender os bairros mais atingidos.

A região de Víbora Negra, situada entre os bairros San Roque e Avaroa, foi uma das mais afetadas, onde, em alguns pontos, a camada de granizo chegou a quase dois metros de altura.

Pelo menos 16 residências sofreram danos, e equipes da prefeitura, com apoio de bombeiros voluntários, atuaram na remoção do gelo utilizando pás e maquinário pesado.

A força da água provocou o desabamento do muro da Direção de Ordenamento Territorial (DOT), e o mercado central registrou perdas materiais. Na área rural, agricultores relataram grandes prejuízos nas lavouras, destruídas pelo granizo.

Johnny Torres Terzo ressaltou que as três chuvas registradas nesta primavera em Tarija vieram acompanhadas do fenômeno, o que, segundo ele, reflete o agravamento das mudanças no clima. “Isto é consequência, sem dúvida, da mudança climática”, afirmou.

Como o granizo se forma?

O granizo se origina dentro de nuvens do tipo Cumulonimbus, típicas de tempestades intensas. Nelas, o granizo surge a partir de gotículas de água super-resfriada.

Essas partículas começam a congelar e, ao caírem pela ação da gravidade, são empurradas novamente para o topo da nuvem por fortes correntes ascendentes de ar (updrafts).

A cada novo ciclo entre as camadas superior e inferior, mais água super-resfriada se acumula ao redor do núcleo de gelo, formando várias camadas congeladas.

Esse processo se repete até que as pedras de granizo se tornem grandes e pesadas demais para serem sustentadas pelas correntes de ar, momento em que caem em terra.

Devido à maneira como o granizo se forma, ele apresenta uma estrutura interna em camadas, semelhante às de uma cebola.