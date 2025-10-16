Reprodução Mulher é flagrada traindo noivo com padre

O caso do padre Luciano Braga Simplício, da Diocese de Diamantino (MT), que foi flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial em N ova Maringá, ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (16).

O episódio, que já havia tomado conta das redes sociais no Brasil, foi noticiado por veículos como New York Post, The Mirror, The Publisher e TMZ.

Confira: Padre é pego no flagra com noiva de fiel escondida embaixo da pia



Nos comentários das publicações estrangeiras, a maior parte vem de brasileiros - que ou fazem piadas com a situação, ou lamentam o episódio, que classificam como "vergonhoso".

Entenda a história



O vídeo que mostra o flagrante, registrado pelo próprio noivo no último sábado (11), viralizou nas redes esta semana e motivou uma investigação interna da Igreja Católica.

Nas imagens, o homem aparece tentando arrombar uma porta da casa paroquial, com a ajuda de amigos, após o padre se recusar a abrir. Ao entrar, o grupo encontra a mulher chorando, escondida embaixo da pia do banheiro.

Após a divulgação, um áudio atribuído ao padre passou a circular entre os moradores de Nova Maringá. Na gravação, ele afirma que a mulher havia pedido para usar um quarto externo do imóvel para trocar de roupa e tomar banho após trabalhar na igreja, segundo o Correio 24h.





A Diocese de Diamantino confirmou o episódio e afirmou, em nota enviada ao Portal iG, que "todas as medidas canônicas estão sendo devidamente tomadas", e pede "compreensão e oração" aos fiéis.