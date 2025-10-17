Agência Brasil Frente fria avança pela região Sul

A frente fria que avança pelo Sul do país nesta sexta-feira (17) deve intensificar as instabilidades na região, com risco de temporais. No Norte, também há previsão de chuva forte, enquanto o Centro-Oeste deve registrar precipitações desde as primeiras horas do dia.

Nas demais regiões, o tempo segue mais firme e quente, com chance de pancadas isoladas em alguns estados. No Rio de Janeiro e no interior do Nordeste, o sol firme predomina.

Riscos de chuva forte

A precipitação se intensifica já pela manhã no Sul do país a partir do Rio Grande do Sul, e se espalha para Santa Catarina e Paraná ao longo do dia. Há risco de temporais com granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h. Apesar da nebulosidade, o tempo segue abafado em toda a região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo de tempestades para a região, com ventos superiores a 100 km/h, granizo, alagamentos e queda de árvores.

Já no Norte, a instabilidade se concentra entre Amazonas, Acre e Rondônia, onde há chance de temporais com ventos fortes e trovoadas. O céu deve permanecer encoberto ao longo do dia.

O Centro-Oeste também tem previsão de chuvas intensas. De acordo com o Climatempo, o fluxo de umidade vindo da Amazônia estimula a formação de nuvens carregadas, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde os temporais devem se intensificar na metade sul do estado. Em Mato Grosso e no sul de Goiás, as pancadas são mais isoladas, mas também podem vir acompanhadas de ventos e trovoadas.





Temperaturas sobem

No Sudeste, o calor e a umidade continuam favorecendo pancadas de chuva isoladas em São Paulo e Minas Gerais. O Climatempo prevê um início de dia com sol e temperaturas em rápida elevação, mas, à tarde, as nuvens carregadas ganham força, com risco de raios e ventos fortes, principalmente no interior paulista e mineiro. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o tempo ainda segue firme e quente.

Na região Nordeste, a infiltração marítima mantém chuva fraca e irregular na faixa leste, entre Bahia, Alagoas e Pernambuco. No interior e no sertão, o tempo seco e o calor seguem atuando, com baixos índices de umidade.