Casa Branca/Reprodução Putin fez alerta a Trump sobre mísseis na Ucrânia





Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, conversaram durante duas horas ao telefone nesta quinta-feira (16), um dia antes de o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, encontrar-se com Trump na Casa Branca.

Na ligação, Putin pediu a Trump não ceder os mísseis de fabricação americana Tomahawk a Kiev. O fornecimento do armamento de longo alcance é uma demanda de Zelensky, que o considera decisivo para atingir alvos militares no interior da Rússia.

Segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, Putin alertou Trump de que a transferência dos mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia prejudicaria o processo de paz e deterioraria as relações entre Washington e Moscou.

Ushakov também disse que a ligação telefônica ocorreu por iniciativa da Rússia: " Foi uma conversa altamente relevante e, ao mesmo tempo, extremamente franca e confiável" , afirmou.

Trump classificou a conversa como "muito produtiva" e disse que deve se reunir com Putin em Budapeste, sem dar maiores informações sobre o encontro.

"O presidente Putin e eu nos encontraremos em um local acordado, Budapeste, Hungria, para ver se podemos pôr fim a essa guerra 'inglória' entre a Rússia e a Ucrânia" , escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

Os detalhes da nova cúpula entre Rússia e EUA serão acordados entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nos próximos dias.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, disse em uma publicação no X que os preparativos para as tratativas entre EUA e a Rússia já estão em andamento.

Zelenski ironiza alerta de Putin

Trump também afirmou que vai discutir com Zelensky os apelos do líder russo. "O presidente Zelensky e eu nos encontraremos amanhã, no Salão Oval, onde discutiremos minha conversa com o presidente Putin e muito mais. Acredito que houve um grande progresso com a conversa telefônica de hoje", afirmou Trump.

Um alto funcionário do governo ucraniano disse à agência de notícias AFP que o principal tema do encontro entre Zelensky e Trump, nesta sexta-feira (17), serão os mísseis Tomahawk, que os EUA não descartam enviar à Ucrânia.

Ao chegar em Washington, o presidente ucraniano ironizou a proposta de Putin em uma publicação no X. "Podemos ver que Moscou está correndo para retomar o diálogo assim que ouve falar dos Tomahawks" , disse Zelensky.

O ucraniano também pediu para que o avanço das negociações em Gaza ajude também as tratativas sobre a guerra na Ucrânia.

A potência do Tomahawk

No último fim de semana, Trump disse que discutiria a questão do envio de mísseis Tomahawk à Ucrânia com Putin, mas não fez nenhuma referência de que isso tenha sido de fato abordado ao telefone.

O pedido de Kiev para receber os mísseis de fabricação americana ocorre ao mesmo tempo em que Moscou tem intensificado os ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia antes do início do inverno.

O Tomahawk é um míssil de cruzeiro estratégico e tático, subsônico, de longo alcance e alta precisão e que pode ser lançado de diversas rampas de lançamento. Ele é produzido em diferentes versões, podendo transportar ogivas nucleares.

Os mísseis ampliariam a capacidade do exército ucraniano de alcançar alvos mais profundos no território russo e com maior precisão, sem depender exclusivamente do despacho de drones. Variantes do Tomahawk podem atingir pontos a 2,5 mil quilômetros de distância.

gb/gq (AP, AFP, Reuters)