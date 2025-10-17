Reprodução/Campos Ocorrências Não está claro se o cachorro responsável pelo ataque pertencia à família

Um bebê de 10 meses morreu na madrugada de quinta-feira (16), após não resistir aos ferimentos de um ataque de um cachorro da raça pitbull ocorrido na última segunda (13). José Henrique Monteiro estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro.

A criança chegou a ser socorrida após o ataque do animal e passou por cirurgia. Desde então, estava internada em estado grave. A morte foi noticiada pela Inter TV e confirmada pelo portal iG junto à unidade de saúde. O hospital informou que o óbito foi às 00h37 do dia 16.

Ataque de pitbull

O bebê foi atacado dentro de casa no começo da semana. Seu irmão, de dois anos, e uma babá que cuidava deles, de 29 anos, também ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pitbull não foi encontrado no local após o ataque.

José Henrique sofreu ferimentos graves na cabeça, rosto, abdômen e pernas, enquanto seu irmão teve feridas leves e já havia recebido alta. A babá foi mordida na perna e também foi liberada rapidamente pelos médicos.

As autoridades locais investigam as circunstâncias do caso e a responsabilidade sobre o animal.






