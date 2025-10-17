Reprodução/ Freepik Macarrão

O consumo de arroz e feijão, combinação tradicional na dieta brasileira, tem apresentado menor crescimento em comparação ao do macarrão.

É o que afirma um levantamento da VR, baseado na análise de mais de 5 milhões de notas fiscais entre 2023 e 2025, e que mostra alterações nos hábitos de consumo alimentar no Brasil.

O estudo indica que o macarrão vem apresentando crescimento mais expressivo em relação à combinação preferida pelos brasileiros.

Entre 2023 e 2025, o consumo de macarrão aumentou cerca de 14 vezes, representando um avanço de quase 80% maior que o observado para o arroz e 70% superior ao do feijão, que registraram aumento de aproximadamente oito vezes cada.

Entre os fatores que influenciam essa mudança, estão a estabilidade de preços e a facilidade de preparo.

O arroz chegou a custar até R$ 18 por unidade em 2024, e o feijão variou entre R$ 7 e R$ 10, enquanto o macarrão manteve preço médio entre R$ 4 e R$ 5 por pacote.









O contexto econômico também contribui para o padrão observado. Entre 2023 e 2024, o IPCA de alimentos acumulou alta de 12,5%, influenciado por problemas na safra de arroz no Rio Grande do Sul e pelo aumento do custo dos fertilizantes.

O macarrão se beneficiou de uma safra global de trigo mais favorável e da estabilidade do preço internacional do grão, o que o tornou uma opção mais previsível ao consumidor.

Os dados do levantamento ainda indicam que fatores econômicos e mudanças nos hábitos de consumo estão interligados.

Embora o arroz e o feijão continuem sendo elementos centrais na dieta brasileira, a estabilidade de preços e a praticidade do macarrão têm contribuído para seu crescimento no consumo doméstico.