Divulgação Viaduto que liga Via Dutra ao Aeroporto de Guarulhos

A CCR-Motiva recuperou o pavimento no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na altura do km 218 da pista marginal, sentido Rio de Janeiro, da Via Dutra.

Os trabalhos começaram por volta das 22h, da quarta (15) e seguiram até as 5h desta quinta-feira (16). Durante o período de execução, motoristas que seguiam em direção ao aeroporto precisaram utilizar o novo acesso da pista expressa à rodovia Hélio Smidt, no sentido Rio de Janeiro.

Já quem trafegava pela pista marginal norte (sentido RJ) e desejava acessar o aeroporto precisou seguir até o km 213 – sentido Rio – para realizar o retorno e acessar a via marginal sul (sentido São Paulo), onde foi possível utilizar normalmente a alça de entrada para o aeroporto no km 218. Para os motoristas que trafegavam pela pista expressa, sentido São Paulo, o tráfego não sofreu interferências.

A intervenção fez parte do cronograma semanal de conservação e manutenção da Via Dutra, que inclui serviços de melhoria no pavimento e na sinalização da rodovia.

A região foi sinalizada, e os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) ao longo da rodovia exibiram alerta para orientar os motoristas sobre a interdição temporária.





A CCR-Motiva reforçou a importância de respeitar a sinalização e reduzir a velocidade ao se aproximar do local das obras, para garantir mais segurança para todos.