Reprodução Idosa morre após ser atacada por pitbull

Uma mulher de 75 anos morreu nesta terça-feira (9) após ser atacada por um cachorro da raça pit bull em Anápolis, no interior de Goiás. O animal pertencia ao neto da vítima e foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com testemunhas, vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram o 193. Ao chegar à casa da idosa, no bairro Vila Formosa, os militares tiveram dificuldade para conter o cão e retirar a vítima do local, segundo o site Mais Goiás.

Maria Natália Curado Fleury sofreu ferimentos graves na nuca, no rosto e nos braços. Ela foi levada desacordada ao hospital, mas não resistiu e morreu menos de uma hora após dar entrada na unidade de saúde.

No momento do ataque, a idosa estava sozinha em casa.