Reprodução Homem teria matado mulher por não aceitar fim do relacionamento

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o suspeito de matar a companheira com golpes de facão, na presença dos filhos. Ele foi localizado na zona rural de Mantena, no Vale do Rio Doce (MG), na segunda-feira (14).

O crime ocorreu em fevereiro de 2024, no distrito de Santo Antônio do Rio Doce, no município mineiro de Aimorés, que fica localizado na mesma região. Segundo a polícia, o homem, de 54 anos, estava foragido desde então.

A polícia localizou o foragido após receber informações de que ele estaria escondido na zona rural utilizando um nome falso. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Relembre o caso

Maristela Cristina de Almeida Lima, de 36 anos, foi morta pelo ex-marido em 18 de fevereiro de 2018, por ele não aceitar o fim do relacionamento.

Testemunhas informaram que após uma discussão, o homem teria pego um facão que estava no carro e ameaçado o filho do casal, segurando-o pelo braço. A irmã do menino, enteada do suspeito, percebeu a situação de perigo e pegou o irmão. A adolescente quase foi atingida por um golpe do facão, desferido pelo padrasto.





Em seguida, o homem teria agredido Maristela com vários golpes enquanto ela gritava por socorro. A polícia indicou que a mulher foi atingida no pescoço, rosto, braço, tórax e orelha.

O homem fugiu de carro e estava foragido até esta semana. Ele deve responder à feminicídio na justiça.