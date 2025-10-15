Reprodução/redes sociais Testemunhas gravaram a mulher do lado externo do prédio, salvando familiares

Um incêndio no 13º andar de um prédio em Cascavel, no Paraná, deixou pelo menos cinco pessoas feridas, nesta quarta-feira (15), entre elas uma mulher que se pendurou no ar condicionado, do lado de fora do edifício, para salvar a mãe e a sobrinha que estava no apartamento em chamas. Ela teve 90% do corpo queimado.



As imagens do ato de coragem da mulher pendurada, que teve ajuda de um vizinho do apartamento do andar debaixo para retirar as familiares, chamaram a atenção e viralizaram nas redes sociais. Assista:







De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) atenderam a um incêndio em um apartamento localizado no Edifício João Batista, no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no Bairro Country.



Ao constatar fogo no último andar, com intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas, evacuaram o edifício e iniciaram o combate às chamas.



No interior do prédio, encontraram três vítimas, entre elas uma mulher de 51 anos com queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas, e uma criança de 4 anos, com queimaduras na pelve, pernas e mãos. Elas já haviam sido resgatadas do apartamento em chamas.



A mulher que foi vista pendurada no ar condicionado, de 28 anos, retornou ao apartamento e foi resgatada em estado grave pela guarnição do Corpo de Bombeiros, com cerca de 90% do corpo queimado.



Todas foram encaminhadas para unidades hospitalares.







Durante a atuação das equipes, dois bombeiros militares também se feriram e necessitaram de atendimento médico.



“O apartamento estava totalmente em chamas, mas o sargento atravessou pelo fogo, procurou a vítima e a retirou. Saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá pra ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional”, relatou o subtenente Ananias Maciel, que também atendeu a ocorrência.



As chamas foram controladas e extintas, evitando a propagação para outros apartamentos.



Após o rescaldo, o imóvel foi isolado para inspeção técnica e perícia, que deverão apurar as causas do incêndio.