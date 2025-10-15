Reprodução Criança morreu no local do acidente; socorristas se emocionaram

Imagens que viralizaram nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), registraram o momento em que socorristas choram pela morte de uma criança de 6 anos, vítima de um acidente entre caminhões, em Curitiba, capital paranaense. Assista:





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o menino estava com o pai em um veículo que transportava verduras e bateu violentamente na traseira do outro caminhão carregado de resíduos.



O acidente aconteceu no Contorno Norte (PR-418), próximo ao viaduto da Justo Manfron, no bairro Santa Felicidade.



O pai não se feriu.



Ainda de acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, há indícios que o trânsito estava parado, quando, por motivos ainda desconhecidos, houve a colisão traseira, que destruiu a cabine do caminhão.







A criança teve uma parada cardiorrespiratória e a equipe tentou reanimá-la, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O pai entrou em choque e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.