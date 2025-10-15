Paulo Pinto/Agência Brasil Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. As informações são da Agência Brasil.

Barroso realizou uma bateria de exames para verificar a suspeita de virose. Ainda, por precaução, permanecerá no hospital durante a noite.

Aposentadoria

Mais cedo, a aposentadoria de Barroso foi publicada no Diário Oficial da União, determinando que ele deixará o cargo no próximo sábado (18).

Com a saída do ministro, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar seu substituto, sem prazo definido para a nomeação.

Barroso anunciou na semana passada sua aposentadoria antecipada do Supremo. Com 67 anos, ele poderia permanecer na Corte até 2033, mas optou por encerrar o mandato antes do previsto





O Portal iG entrou em contato com o Hospital Sírio Libanês e o STF para confirmar a informação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

*Reportagem em atualização.