REUTERS/KHALIL RAMZI/PROIBIDA REPRODUÇÃO Palestinos retornando para Faixa de Gaza

A grupo Hamas entregou mais dois corpos de reféns à Cruz Vermelha, nesta quarta-feira (15), e disse que cumpriu o que foi acordado para o cessar fogo, que era a libertação de todos os reféns vivos e os corpos dos reféns aos quais tiveram acesso.

Ainda segundo comunicado, agora são necessários "esforços significativos e equipamentos especiais" para recuperar os corpos dos reféns israelenses restantes na Faixa de Gaza.



A primeira fase do acordo de cessar-fogo, que foi elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Hamas deveria devolver todos os reféns vivos e os corpos daqueles que morreram no cativeiro, nas primeiras 72 horas de vigência.



O acordo foi oficializado em uma cúpula realizada no Egito, com a presença de Trump, nesta segunda-feira (13).



Segundo informações divulgadas pelo The Times of Israel, nesta quarta, o presidente Trump, disse que o Hamas está procurando os corpos dos reféns restantes mantidos em Gaza.



"É um processo horrível... Eles estão cavando e encontrando muitos corpos. Depois, eles têm que separar os corpos. Alguns desses corpos estão lá há muito tempo e alguns estão sob os escombros. Eles precisam remover os escombros. Alguns estão em túneis… que ficam bem no fundo da terra", disse Trump a repórteres no Salão Oval.



E prevendo que a próxima pergunta seria se o Hamas se desarmará, Trump foi enfático.



“Queremos que as armas sejam entregues… Eles concordaram em fazê-lo. Agora, eles têm que fazê-lo. Se eles não o fizerem, nós o faremos”, afirmou, acrescentando que os Estados Unidos não estarão diretamente envolvidos se for necessária uma intervenção contra o Hamas.



Os EUA negam que o Hamas esteja violando o acordo de cessar-fogo com Israel, insistindo que um processo prolongado para devolver os corpos dos reféns mantidos em Gaza era esperado, dadas as difíceis condições no local.



"Ouvimos muita gente dizendo: 'O Hamas violou o acordo, porque nem todos os corpos foram devolvidos'. O acordo que tínhamos com eles era que tirássemos todos os reféns vivos, o que eles honraram", disse um assessor sênior do presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva com repórteres.



Dois caixões



O The Times of Israel divulgou também que militares confirmaram que mais dois caixões, aparentemente contendo os restos mortais de dois reféns, foram retirados da Faixa de Gaza por tropas, nesta quarta.

Os restos mortais foram escoltados pela polícia até o instituto forense de Abu Kabir, em Tel Aviv, para identificação, um processo que, segundo autoridades, pode levar até dois dias.



Até o momento, foram confirmados apenas a devolução de 7 corpos de reféns; um dos que já foram entregues não pertence a nenhum dos reféns israelenses mortos em cativeiro.







“Após a conclusão dos exames no Instituto Nacional de Medicina Legal, o quarto corpo entregue a Israel pelo Hamas não corresponde a nenhum dos reféns”, disseram as Forças de Defesa de Israel em um comunicado.



Fontes israelense disseram que os restos mortais parecem ser de um palestino da Faixa de Gaza.

Outra fonte afirmou que as avaliações iniciais sugerem que o Hamas identificou o corpo incorretamente e que não houve intenção de enviar o corpo errado.



Os últimos corpos de reféns israelenses foram identificados pelas famílias como Uriel Baruch, Tamir Nimrodi e Eitan Levi, além do quarto que não pertence a nenhum refém..