Amy Baugess/Unsplash Borboleta





Escamas microscópicas encontradas em fezes fossilizadas de 236 milhões de anos revelam que as borboletas surgiram muito antes das flores e reescrevem sua história evolutiva, segundo pesquisa.

A descoberta ocorreu no Parque Nacional Talampaya, noroeste da Argentina, dentro de um antigo "banheiro coletivo" usado por grandes herbívoros, chamados dicynodontes, hoje extintos.

A análise das escamas, publicada na edição de agosto do Journal of South American Earth Sciences, antecipa em 35 milhões de anos o registro fóssil mais antigo conhecido até então desses insetos.

Este achado preenche uma lacuna crucial. Estudos genéticos já sugeriam que os lepidópteros, como borboletas, teriam surgido por volta de 241 milhões de anos atrás, mas os fósseis corporais mais antigos conhecidos, encontrados na Alemanha, tinham apenas 201 milhões de anos.

Como explica Matteo Montagna, entomologista da Universidade de Nápoles Federico II, à Science.

"Esta descoberta ajuda a reconciliar a longa lacuna entre as estimativas do relógio molecular, que sugerem uma origem pré-Jurássica para os Lepidoptera, e o registro fóssil comparativamente mais jovem. Fezes antigas, insights modernos."

Histórico da pesquisa



A pesquisa começou em 2011, quando paleontólogos do Centro Regional de Investigações Científicas e Transferência de Tecnologia de La Rioja(CRILAR), Argentina, escavavam em Talampaya.

Eles descobriram locais caracterizados como "banheiros comunitários" contendo milhares de fezes fossilizadas, chamadas de coprólitos, deixadas por dicynodontes.

Em 2013, os pesquisadores descreveram esse comportamento social, comum em herbívoros modernos, que pode servir para defesa contra predadores e comunicação.

Uma nova espécie

Ao analisar os coprólitos em busca de microfósseis, a equipe liderada por Lucas Fiorelli(CRILAR) identificou um conjunto único de escamas.

Sua estrutura era inédita, levando à descrição de uma nova espécie de borboleta: Ampatiri eloisae .

O nome homenageia Eloísa Argañaraz, jovem doutoranda que co-descobriu os coprólitos e faleceu de câncer no cérebro meses depois, e os povos indígenas Calchaquí da região.

Na língua Kakán, "ámpa" significa borboleta e "tiri" significa antigo.

Em sua cosmovisão, quando um guerreiro morre, sua alma se transforma em borboleta ou viaja em suas asas.

"Nossa borboleta é a mais antiga conhecida, mas não é a primeira borboleta. Essa forma original é praticamente impossível de encontrar – seria como descobrir o ancestral comum de humanos e chimpanzés" , diz Fiorelli à Science.

"Mesmo assim, Ampatiri é o mais próximo que chegamos dessa origem."

Inovação pré-floral

Comparações com lepidópteros modernos indicam que Ampatiri pertencia ao grupo Glossata , que inclui todas as borboletas e a maioria das mariposas, caracterizado pela presença de uma probóscide, uma estrutura tubular para sugar líquidos.

Isso sugere que a probóscide evoluiu entre 260 e 244 milhões de anos atrás, possivelmente logo após a grande extinção do Permiano-Triássico, há 252 milhões de anos.

Nesse cenário, após a devastação da vegetação, as primeiras borboletas com probóscide teriam se adaptado para consumir as gotas de néctar produzidas por plantas não floríferas como coníferas e cicadáceas, que dominaram a recuperação dos ecossistemas.

Isso deu a elas uma vantagem adaptativa milhões de anos antes do surgimento das flores, que só apareceriam cerca de 100 milhões de anos depois.





Desafios futuros

Bas van de Schootbrugge, paleontólogo da Universidade de Utrecht que co-descobriu as escamas alemãs mais antigas, considera o achado argentino "fascinante", relata a revista Science.

No entanto, ele ressalta um desafio: sem um fóssil do corpo inteiro de Ampatiri , será "virtualmente impossível" determinar se escamas encontradas em outros coprólitos pertencem a essa espécie ou a outra, pois as escamas podem não ter características diagnósticas suficientes sozinhas.

Ele também levanta uma possibilidade instigante: "Embora possa ser como procurar uma agulha num palheiro... escamas de borboleta ainda mais antigas podem estar escondidas no registro fóssil, possivelmente remontando ao Período Permiano, há mais de 252 milhões de anos... Acredito que veremos mais."