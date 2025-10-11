Divulgação O homem, que procurava o filho em estado de preocupação, foi rapidamente informado

Na manhã de sexta-feira (10), a PRF ( Polícia Rodoviária Federal) intermediou o reencontro de um pai e seu filho de 12 anos às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 187, em Santa Isabel, interior de São Paulo.

O menino havia se perdido durante uma peregrinação religiosa rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.

Populares que avistaram o garoto caminhando sozinho acionaram a PRF e ofereceram apoio imediato. A equipe policial chegou ao local por volta das 9h e iniciou a conversa com a criança, que relatou ter brigado com o pai na noite anterior e, em seguida, decidido sair de casa.

Com base nas informações fornecidas pelo menino, incluindo detalhes sobre sua família e trajeto, os policiais utilizaram os sistemas da PRF para localizar o pai.

O homem, que procurava o filho em estado de preocupação, foi rapidamente informado e se deslocou até o posto de apoio onde o garoto aguardava.

O reencontro ocorreu em poucos minutos, marcado por abraços entre pai e filho. A criança não apresentava ferimentos e permaneceu sob supervisão da equipe policial até a chegada do responsável. Durante o encontro, o menino reconheceu a gravidade da situação e pediu desculpas ao pai.





PRF e sua atuação

A PRF ressaltou que a atuação vai além da fiscalização de trânsito, abrangendo também a promoção e proteção de direitos humanos.

A corporação destacou a importância da colaboração da sociedade ao comunicar situações de vulnerabilidade ou comportamentos suspeitos nas rodovias.

O episódio ocorreu em um período de alta movimentação na Dutra, devido à peregrinação de romeiros ao Santuário Nacional de Aparecida, próximo ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.