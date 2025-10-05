Reprodução/ Motiva CCR Tendas ao longo da rodovia Dutra





A operação dos pontos de orientação ao longo da Via Dutra, devem ser iniciadas nesta segunda-feira (6), pela Motiva-CCR.

A ação tem como objetivo garantir mais segurança, informação e acolhimento aos romeiros que seguem rumo ao Santuário Nacional de Aparecida (SP).

A iniciativa integra o Projeto Romaria Segura 2025, desenvolvido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal ( PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT), dioceses e entidades religiosas.

As tendas de orientação foram instaladas em pontos estratégicos da rodovia, contemplando o trecho entre Arujá e Aparecida (SP) e entre Resende e Aparecida (RJ).

Entre os dias 6 e 12 de outubro, período de maior fluxo de peregrinos, 23 tendas de apoio funcionarão 24 horas por dia.

Nos pontos em que as tendas foram instaladas, os romeiros receberão orientações sobre segurança viária, além de kits com coletes e fitas refletivas, água potável, acesso a banheiros e totens para recarga de celular.









Rota da Luz: caminho alternativo e mais seguro

Para quem busca uma alternativa com menor tráfego de veículos, a Rota da Luz continua sendo uma opção recomendada. O trajeto contará com quatro tendas de apoio para orientação sobre o percurso, e onde também serão entregues kits de segurança.

Dicas e orientações

De acordo com a Motiva-CCR, as equipes da concessionária e os promotores que atuam nas tendas foram treinados para orientar romeiros e ciclistas. Entre as principais recomendações estão:

Percorrer sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos (contrafluxo), evitando caminhar “na direção do carro”

Utilizar passarelas para atravessia, jamais cruzar faixas de rolamento fora de locais apropriados.

Vestir roupas claras e confortáveis, boné, proteção solar e hidratação constante, especialmente nos trechos mais extensos.

Evitar caminhar durante a noite. Se não for possível, utilize roupas claras e itens refletivos. A RioSP distribuirá cerca de 20 mil coletes e mais de 60 mil fitas refletivas.

Manter-se hidratado e fazer pausas, aproveitando os pontos de orientação para apoio, esclarecimento de dúvidas e obtenção de kits de segurança.

Respeitar as orientações da equipe nas tendas, que podem indicar rotas seguras, pontos de travessia ou encaminhamento via Rota da Luz, quando apropriado.

Mapa das tendas e outras informações

O mapa completo com a localização das tendas, orientações detalhadas de segurança, além das informações sobre a Rota da Luz, estão disponíveis na página do Projeto Romaria Segura 2025, no portal da Motiva-CCR: (https://rodovias.motiva.com.br/riosp/servicos/romaria-segura/)