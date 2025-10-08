Reprodução/Instagram/@cristinafkirchner Cristina Kirchner.

O brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, foi condenado nesta quarta-feira (8) a dez anos de prisão pela tentativa de assassinato da então vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em setembro de 2022.

Além da pena pelo atentado, a Justiça argentina unificou esta condenação com outra já existente, de quatro anos e três meses, imposta anteriormente por posse e distribuição de material de abuso sexual infantil. Com isso, Sabag cumprirá um total de 14 anos de prisão.

Brenda Uliarte, de 26 anos, ex-namorada de Montiel, foi condenada a oito anos de prisão por ter sido considerada "participante necessária" do crime. Um terceiro réu, Nicolás Carrizo, foi absolvido. Segundo a juíza responsável pelo caso, ainda cabe recurso das decisões.





Durante o julgamento, o tribunal rejeitou o pedido da defesa para considerar Fernando inimputável, mantendo a condenação. De acordo com o jornal La Nación, o réu fez um discurso confuso antes da leitura da sentença.

O brasileiro teria se comparado ao ex-procurador argentino Alberto Nisman, assassinado com um tiro na cabeça em 2015, após oferecer uma acusação contra Cristina Kirchner por suposto acobertamento do atentado contra a entidade judaica AMIA.

"Basicamente, o que quero esclarecer é que todo esse caso foi fabricado. Que plantaram uma arma, e que Carrizo quer trocar de advogado de defesa quando foi [Gastón] Marano [seu advogado] quem plantou a arma. É basicamente uma estratégia. Cristina Kirchner vem usando isso, assim como fez com o promotor Alberto Nisman."

Relembre o caso

O atentado contra Cristina kirchner ocorreu em 21 de setembro de 2022 e foi amplamente registrado por câmeras de emissoras de TV e celulares de apoiadores da então vice-presidente da Argentina.

O episódio aconteceu em frente à residência de Cristina, em Buenos Aires, quando ela cumprimentava populares. Montiel se aproximou, apontou uma arma para a cabeça da ex-presidente e puxou o gatilho, mas por uma falha mecânica, o disparo não aconteceu.

Após o ocorrido, Cristina continuou cumprimentando apoiadores e distribuindo autógrafos.