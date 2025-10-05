Reprodução/Governo de SP Equipe de fiscalização atua em estabelecimento comercial

O Ministério da Saúde informou, nesta noite de domingo (5), que o Brasil tem agora 225 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados.

As informações são enviadas pelos estados e consolidados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).



Em todo o país, ainda de acordo com o balanço atualizado da saúde, são 16 casos confirmados e 209 em investigação.



Sâo Paulo continua sendo o estado com maior número de notificações; 192 no total, sendo 14 confirmados e 178 em investigação.



A maioria foi registrada na capital e região metropolitana, mas municípios do interior e da baixada santista também têm casos suspeitos.



Ceará notificou os dois primeiros casos suspeitos neste domingo, segundo a Secretaria de Saúde do estado, mas o Ministério da Saúde ainda está contabilizando apenas um.



Oficialmente, conforme informações do CIEVS, são 13 estados com casos notificados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará.





Eram 15 no balanço de sábado (4), mas os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.



Óbitos

Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com dois óbitos confirmados no estado de São Paulo e 13 em investigação - 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Ceará.

As informações consideram os registros enviados pelos estados até às 16h deste domingo (5) e estão sujeitas a atualizações locais.



