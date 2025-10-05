wanderlei__barbosa Wanderlei Barbosa Castro é investigado por esquemas envolvendo desvios de verba pública

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa Castro, foi afastado por seis meses pelo STJ, suspeito de chefiar um esquema de corrupção que desviou R$ 73 milhões em fraudes com cestas básicas desde 2020, quando era vice-governador, durante a pandemia de COVID-19. Áudios revelam detalhes da operação. As informações são do Fantástico.

A Polícia Federal aponta que o grupo também cobrava propina de empresários e praticava lavagem de dinheiro, usando empresas de fachada e recursos públicos para obras em nome de familiares de Barbosa, incluindo a construção da Pousada Pedra Canga, na Serra de Taquaruçu, com gastos que ultrapassaram R$ 6 milhões.

Segundo o ministro do STJ Mauro Campbell, Barbosa " transformou o governo do estado de Tocantins em um verdadeiro balcão de negócios ".

Em áudios inéditos, o empresário Paulo César Lustosa, apontado como operador do esquema, diz: " Nós é que vamos administrar os recursos dessas emendas " e " e o que sobrar a gente racha ", segundo o Fantástico.

Outra gravação mostra cestas sendo reutilizadas. A mesma cesta básica era utilizada " duas, três, mais de dez vezes " para tentar comprovar entregas fictícias aos fiscais. Wilton Rosa Pires, irmão de Lustosa e funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, detalha o esquema: " Depois, colocar novamente a cesta no carro e entregar lá, que ela é emprestada, né? ".

O grupo também teria organizado a cobrança de propina para antecipar pagamentos a empresários, com Wilton Rosa Pires e Maria do Socorro Guimarães, conhecida como Bispa Socorro, como principais captadores.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em setembro, encontrando R$ 52 mil na casa de Barbosa e R$ 700 mil na residência de outro suspeito.

Barbosa é o terceiro governador do Tocantins a ser afastado do cargo por irregularidades.





Defesas

Em nota, a defesa do governador afirma que ele jamais participou de qualquer esquema ilícito e que " o processo judicial colocará fim ao que chamou de 'insinuações infundadas' ", segundo o Fantástico.

O Partido Republicanos declarou confiar na garantia do direito à ampla defesa. Karynne Sotero, esposa de Barbosa e secretária desde 2023, afirmou não ter participado dos fatos investigados.

Os advogados de Lustosa, Wilton Rosa Pires e Rérison Castro, filho de Barbosa, contestaram as acusações, alegando que os áudios divulgados e a construção da pousada não indicam irregularidades.