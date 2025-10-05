Divulgação/Governo de São Paulo Agentes fiscalizaram festas e bares no sábado (04)

O governo de São Paulo anunciou neste domingo (5) o reforço nas ações de fiscalização contra a falsificação de bebidas alcoólicas no estado. Segundo o último balanço, mais de 7 mil garrafas já foram apreendidas desde segunda-feira (29).

As operações são coordenadas pelo gabinete de crise criado para combater bebidas contaminadas por metanol. Na noite de sábado (4), equipes realizaram vistorias em festas universitárias, bares e adegas na Grande São Paulo e em municípios do interior.

Desde o início de 2025, as operações resultaram na prisão de 41 pessoas, sendo 19 apenas na última semana. No balanço anual, foram cerca de 50 mil garrafas recolhidas.

Casos confirmados em São Paulo

A Secretaria de Saúde estadual confirma 14 casos de pessoas contaminadas por metanol, incluindo duas mortes. Outros 148 casos são investigados em São Paulo, sendo 7 mortes.

Além dos casos confirmados e em investigação em São Paulo, o balanço divulgado na manhã de sábado (4) pelo Ministério da Saúde aponta ocorrências em apuração em outros estados.

Foram registrados sete casos em Pernambuco, quatro no Mato Grosso do Sul, dois na Bahia, em Goiás e no Pará. Há ainda um caso sob investigação no Distrito Federal, em Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Piauí, Paraíba e Rio de Janeiro.

A Polícia Civil mantém unidades especializadas de investigação mobilizadas para identificar os envolvidos nas adulterações. Uma das linhas de investigação é de que a contaminação pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames com metanol.

Interdições

Divulgação/Governo de São Paulo Desde segunda (28), já foram apreendidas mais de 7 mil garrafas de bebidas





Até o momento, 11 estabelecimentos estão interditados de forma cautelar no estado de São Paulo, para permitir a coleta de amostras de bebidas e a verificação de possíveis contaminações por metanol, feitas pela Polícia Científica.

Até a conclusão dos laudos, os locais podem permanecer fechados por motivos sanitários, como falta de higiene ou falhas no armazenamento de alimentos.





Na noite de sábado (04), equipes da força-tarefa de fiscalização estiveram em uma tradicional festa universitária em Araraquara, interior do estado. A ação, conduzida pelas Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal em parceria com a Polícia Civil, inspecionou 1.400 garrafas de bebidas do estoque do evento, incluindo vodca e outros destilados. Nenhum indício de falsificação ou adulteração foi identificado.

“As ações de fiscalização fazem parte da rotina das equipes e foram intensificadas diante das investigações relacionadas a casos de intoxicação por metano l", explica Ana Lúcia Spagnol Bose, diretora do Grupo de Vigilância Sanitária.