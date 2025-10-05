Lightscape/Unsplash Casos no Ceará foram confirmados neste domingo (5), pela Secretaria do Saúde do estado

O estado do Ceará confirmou dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, neste domingo (5).

De acordo com a Secretaria da Saúde, os pacientes são uma mulher, residente em Fortaleza, e um homem de Quixeramobim, no interior do estado.



A mulher foi internada na manhã deste sábado (4) em um hospital da rede privada, na capital cearense, e segue em observação, após exames, cujos resultados devem sair nos próximos dias.



O paciente de Quixeramobim, que seria um adolescente, de acordo com a imprensa local, foi internado no Hospital Regional do Sertão Central, no município de Quixadá.

A notificação do seu caso foi feita na noite deste sábado.



A Secretaria de Saúde do Ceará ressalta que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios.



A orientação é para que notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.



A pasta informa que o caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.



Saiba Mais: Entenda os danos no corpo provocados pela ingestão de metanol

O atendimento médico rápido é fundamental para conter os estragos da substância no organismo.

Balanço nacional



Até o fim deste sábado (4), segundo balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 195 notificações de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica, sendo 14 casos confirmados e 181 em investigação.



As notificações foram enviadas pelos estados até as 16 horas para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs).



São Paulo lidera com 162 registros - 14 confirmados e 148 em investigação. No território paulista, prossegue o trabalho da força-tarefa que fiscaliza comercialização de bebidas adulteradas.



Também há casos suspeitos em outros 14 estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.



Do total de casos notificados, 13 resultaram em morte, sendo duas no estado de São Paulo; a última foi confirmada pelo governo estadual no sábado à tarde.



Estão sendo investigados óbitos em quatro estado: 7 em São Paulo; 3 em Pernambuco; 1 na Bahia; 1 no Mato Grosso do Sul.



