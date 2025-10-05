Reprodução: Flickr Monte Everest, fronteira entre Nepal e região do Tibete, na China

Centenas de pessoas que ficaram presas por uma forte nevasca perto da face leste do Monte Everest, no Tibete, foram resgatadas no lado tibetano por equipes de emergência, neste domingo (5). A informação foi dada pela mídia estatal chinesa.

A nevasca começou na noite de sexta-feira (3), segundo os comunicados oficiais e se estendeu pelo sábado (4), prendendo quase mil alpinistas.



Uma grande operação de resgate foi mobilizada, envolvendo centenas de socorristas e moradores locais para desobstruir os caminhos e prestar socorro.



Segundo a Televisão Central da China (CCTV), 350 pessoas já foram resgatadas até a pequena cidade de Qudang, do lado tibetano, enquanto o contato com os mais de 200 restantes havia sido estabelecido.

Estes serão guiados para fora da região em etapas.



Diante do ocorrido, a atividade turística na face norte do Everest, mais popular e de fácil acesso, foi completamente paralisada. A empresa de turismo local suspendeu a venda de ingressos para toda a área.



Apesar das dificuldades enfrentadas pelo grupo durante o período em que esteve preso, por conta da nevasca, com neve, trovões, relâmpagos e um frio acima do normal para outubro, não houve relatos de feridos graves.





Outubro é a alta temporada, quando o céu fica limpo com o fim das monções indianas.



Chuvas no Nepal



Enquanto o resgate se dava no lado tibetano, do outro lado da fronteira, no Nepal, fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas que bloquearam estradas, destruíram pontes e mataram pelo menos 47 pessoas desde sexta-feira.



Dezenas de pessoas morreram em um único deslizamento no distrito de Ilam, e outras foram dadas como desaparecidas após serem arrastadas pelas águas das enchentes.

