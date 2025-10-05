Reprodução/EuroNews Forças Armadas polonesas enviaram jatos para a fronteira durante ataque

A Polônia acionou jatos para proteger seu espaço aéreo após novos ataques da Rússia na Ucrânia na região de Lviv, que faz fronteira com o território polonês. Segundo o portal Sky News, quatro pessoas morreram após um incêndio, causado pelos mísseis, atingir um parque industrial.

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou mais de 50 mísseis e cerca de 500 drones de ataque na madrugada deste domingo (05), atingindo as regiões de Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa e Kirovohrad.

Ataque massivo

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras dez pessoas ficaram feridas após o ataque russo. Mais de 73 mil moradores estão sem energia elétrica na região de Lviv, onde houve o incêndio.

O governo ucraniano afirmou que o ataque danificou equipamentos de uma empresa de energia que abastece Zaporizhzhia e Chernihiv, e que esta última enfrenta apagões horários.

A ofensiva ocorre dias depois de outro bombardeio russo atingir instalações de produção de gás natural administradas pela estatal Naftogaz, no que Kiev classificou como o maior ataque ao setor energético desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.





Polônia e Lituânia em alerta

O ataque provocou alerta máximo na Polônia, onde as forças armadas acionaram caças para proteger o espaço aéreo do país. “Aeronaves polonesas e aliadas estão em operação, e nossos sistemas de defesa antiaérea e radares estão em nível máximo de prontidão” , informou o comando operacional em nota obtida pelo Sky News.

Na Lituânia, o aeroporto de Vilnius foi fechado por algumas horas durante a madrugada, após relatos de balões não identificados se aproximando da capital. Segundo o órgão nacional de gerenciamento de crises, 13 balões foram detectados rumo ao aeroporto, o que afetou cerca de 30 voos e seis mil passageiros.