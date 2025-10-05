Equipes de resgate trabalham neste domingo (05) para liberar o acesso a áreas de acampamento no lado tibetano do Monte Everest, onde cerca de mil pessoas ficaram presas após uma forte nevasca bloquear as estradas, segundo informações da imprensa estatal chinesa.
De acordo com o portal Jimu News, centenas de moradores locais e equipes de emergência foram mobilizados para remover o acúmulo de neve que impede o acesso à região, situada a mais de 4.900 metros de altitude. Parte dos turistas já foi retirada da montanha, informaram as autoridades.
A nevasca começou na noite de sexta-feira (03) e se estendeu por todo o sábado, segundo comunicados oficiais. As autoridades suspenderam a venda de ingressos e a entrada de visitantes desde o final de sábado (04).
Tragédia no Nepal
Enquanto isso, chuvas torrenciais no Nepal, que divide a montanha com a China, provocaram enchentes e deslizamentos de terra desde sexta-feira, deixando pelo menos 47 mortos, segundo informações da polícia local obtidas pela Reuters.
O distrito de Ilam, no leste do país e próximo à fronteira com a Índia, foi o mais atingido, com 35 mortes registradas em diferentes deslizamentos. Outras nove pessoas estão desaparecidas após serem arrastadas pelas águas, e três morreram atingidas por raios em outras regiões.
As autoridades nepalenses afirmaram que pontes foram destruídas e rodovias continuam bloqueadas, dificultando o envio de ajuda e o resgate de comunidades isoladas.