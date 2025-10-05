Divulgação/Casa Branca Trump e Netanyahu discutem plano para cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (5), que as negociações sobre o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza estão indo “muito bem”, mas podem levar alguns dias para uma definição.

Em conversa com repórteres, na Casa Branca, o presidente norte-americano mostrou otimismo e disse que sua proposta de cessar-fogo de 20 pontos é um “ótimo acordo” para Israel e “todo o mundo árabe”.

“Eles estão em negociação, neste exato momento, enquanto falamos, eles começaram a negociação. Vai durar alguns dias. Vamos ver como vai. Mas ouvi dizer que está indo muito bem” , afirmou.



Entre os 20 pontos do plano de Trump, está a declaração de cessar-fogo imediato, acompanhado da retirada gradual das forças israelenses, com o objetivo de preparar a libertação dos reféns.

Todos os reféns mantidos pelo Hamas, vivos ou mortos, deverão ser libertados no prazo de 72 horas.

E Israel libertará 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e 1.700 residentes de Gaza detidos após os ataques de 7 de outubro.





Desde sexta-feira (3), Trump defende também que não há necessidade de “flexibilidade” nos termos de seu plano para encerrar a guerra em Gaza.



“Não precisamos de flexibilidade, porque todos praticamente já concordaram com isso ”, disse Trump, na última sexta, ao ser questionado por repórteres sobre possíveis mudanças no plano.



Apesar da declaração, o presidente reconheceu que “sempre haverá alguns ajustes” durante as negociações.







“O plano é incrível. Você recupera os reféns quase imediatamente. As negociações estão acontecendo agora e provavelmente vão levar alguns dias” , disse.



As negociações indiretas entre Israel e o grupo palestino Hamas devem começar nesta segunda-feira (6), em Sharm el-Sheikh, no Egito, segundo uma autoridade egípcia e três fontes israelenses declararam à imprensa local.



Negociadores, incluindo uma delegação americana, estão a caminho da cidade do Cairo.

