Reprodução/ Ministério da Fazenda/ Flickr Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou em coletiva neste domingo (5), que os participantes do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) podem ficar despreocupados quanto à segurança do processo seletivo.

A declaração foi dada após questionamentos sobre as recentes operações da Polícia Federal que investigam fraudes em concursos públicos.

Segundo Dweck, a operação que foi realizada ao longo da semana é resultado direto da cooperação entre o Ministério da Gestão e a Polícia Federal, iniciada ainda durante o primeiro concurso unificado.

“Essa ação é fruto do nosso trabalho conjunto de segurança no primeiro concurso. A troca de informações com a Polícia Federal foi essencial para desbaratar quadrilhas, mostrando que, se alguém tentar algo, vai ser punido” , afirmou a ministra.

Ela destacou que a quadrilha desarticulada era uma das principais envolvidas em fraudes de concursos no país, o que reforçou a importância da operação ter ocorrido antes da realização das provas do atual concurso.

"Acho que é muito importante ter tido essa operação antes da data de hoje, porque essa quadrilha não vai poder atuar neste concurso".





A ministra também ressaltou que o modelo do primeiro concurso serviu como base para aprimorar a segurança e outros aspectos da nova edição.

“Quero dizer para as pessoas fiquem tranquilos, porque o nosso compromisso é que quem fizer a prova de forma honesta, correta e passar, poderá entrar e não deixará ninguém que fraudou entrar no lugar dessas pessoas”, afirmou.

Perguntada sobre os casos identificados na primeira edição do concurso, a ministra informou que três candidatos foram imediatamente eliminados após a comprovação das fraudes. Outros três seguem sob análise da Justiça, que solicitou mais informações antes de determinar o afastamento definitivo.

Mudanças nesta segunda edição

Durante a coletiva, a ministra também falou sobre as mudanças desta segunda edição do CNU. Entre elas, está a aplicação das provas em dois dias e a adoção de novas ações afirmativas voltadas à igualdade de gênero.

“O primeiro ponto (mudança) é justamente tera prova em dois dias. A prova objetiva será aplicada neste domingo, e o resultado está previsto para o dia 12 de novembro. Após isso, faremos a convocação para a prova discursiva” , informou.

Segundo Dweck, outra novidade se dá na etapa discursiva, que trará uma ação afirmativa para mulheres, onde a chamada será a mesma entre homens e mulheres.

“Chamaremos nove vezes o número de vagas para a segunda etapa. Se por acaso, dentro desta nove vezes tiverem mais mais homens que mulheres, a gente chama mais mulheres - então passa dessas nove vezes para completar e ter o mesmo número de homens e mulheres fazendo a segunda etapa".

Ela também destacou a implementação da nova lei de cotas, que reserva 35% das vagas — sendo 5% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas, distribuídas em 25% para pessoas negras, 3% indígenas e 2% quilombolas.

Concurso Nacional Unificado 2025

O CNU 2025 conta com um único edital, dividido em 9 blocos temáticos de acordo com as especializações. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

O concurso vai preencher 3.352 vagas em 32 órgãos federais. Veja o cronograma oficial das próximas etapas: