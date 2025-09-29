Divulgação/Uerj Prédio do Campus Maracanã da Uerj.

As inscrições para o exame discursivo do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) terminam na próxima sexta-feira (03). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da instituição.

Saiba mais informações a UERJ: MPRJ denuncia dois ex-jogadores por desvio de R$ 244 mil da UERJ

Essa é a segunda fase do processo seletivo, que oferece 6.304 vagas em 80 cursos distribuídos entre a capital e os municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio. Este ano, a UERJ passará a oferecer 40 vagas anuais no curso de Energias Renováveis e 30 vagas anuais no curso de Fisioterapia.

A prova será aplicada em 30 de novembro.

Quem pode participar

Podem realizar o exame os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois exames de qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D, correspondentes à pontuação acima de 40%, que estejam concluindo ou tenham concluído o ensino médio.





Para os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas, é necessário declarar vulnerabilidade socioeconômica, escolher um grupo de cotas no momento da inscrição e enviar a documentação comprobatória online, por meio do sistema do candidato.

Pagamento e isenções

O pagamento da taxa de inscrição, que neste ano é de R$ 120, pode ser efetuado até o dia 6 de outubro. Estudantes da rede pública estadual que concluíram ou estão concluindo o ensino médio têm isenção garantida neste ano, graças a uma parceria entre a Uerj e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Cerca de 15 mil alunos serão beneficiados.

Candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores e comparecerem à prova também estão dispensados do pagamento.

Para mais informações

Informações completas sobre o processo seletivo, conteúdos atualizados e o edital completo estão disponíveis no site www.vestibular.uerj.br e pelo canal oficial do Vestibular Uerj no WhatsApp, acessível pelo perfil @vestibular_uerj no Instagram.











