O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta sábado (4), uma nota de esclarecimento sobre a atualização no Cartão de Confirmação de Inscrição ( CCI) do Concurso Público Nacional Unificado ( CNU).

O órgão afirmou que a mudança faz parte de um protocolo adicional de segurança e não altera o local de prova de nenhum candidato.

De acordo com o comunicado, o CCI passou a apresentar de forma explícita a numeração da sala física onde cada candidato realizará o exame.

Antes, por questões de segurança, essa informação aparecia codificada no documento. A medida visa facilitar a identificação das salas no dia da aplicação das provas, marcada para este domingo (5).

O MGI informou ainda que os candidatos estão recebendo mensagens de texto (SMS) enviadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, com orientações sobre a atualização.

O ministério também reforçou que não houve qualquer alteração de endereço, andar ou sala, ou seja, todos os dados originais permanecem inalterados.

A orientação é que os candidatos acessem novamente o Cartão de Confirmação no site da FGV para visualizar o número completo da sala.

Porém, quem comparecer ao local apenas com o código da versão anterior do documento não enfrentará dificuldades para encontrar seu espaço para realização da prova, segundo o MGI.