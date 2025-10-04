A primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, apelidado de “Enem dos Concursos” , terá início neste domingo (5).
A prova objetiva será aplicada simultaneamente em 228 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país.
O CNU é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública ( Enap) e a Fundação Getulio Vargas ( FGV).
Para evitar eventuais contratempos no dia da prova, o MGI e a FGV orientam os candidatos a verificarem o cartão de confirmação com antecedência.
Cartão de confirmação
Os candidatos podem consultar o cartão de confirmação de inscrição diretamente no site da Fundação Getulio Vargas. O acesso é feito mediante login com os mesmos dados da conta Gov.br feitos durante a inscrição.
O cartão traz número de inscrição, data, hora e local da prova, e registra se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.
Embora não seja obrigatório, o MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização no dia do exame.
Horário das provas
Para cargos de nível superior, a avaliação objetiva ocorre das 13h às 18h. Já para os cargos de nível intermediário, a prova acontece das 13h às 16h30.
Para os aprovados na primeira fase, a prova discursiva será realizada em 07 de dezembro, das 13h às 16h.
Concurso Nacional Unificado 2025
O CNU 2025 conta com um único edital, dividido em 9 blocos temáticos de acordo com as especializações. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.
O concurso vai preencher 3.352 vagas em 32 órgãos federais. Veja o cronograma oficial das próximas etapas:
- Prova Objetiva: 5 de outubro
- Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para a Prova Discursiva: 12 de novembro
- Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição para a Prova Discursiva: 1 de dezembro
- Aplicação da Prova Discursiva: 7 de dezembro
- Divulgação do resultado final: 11 de fevereiro de 2026
- Convocações para cursos de formação: a partir de 11 de fevereiro de 2026