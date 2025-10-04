Reprodução Concurso Nacional Unificado: primeira fase começa neste domingo (05)

A primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, apelidado de “Enem dos Concursos” , terá início neste domingo (5).

A prova objetiva será aplicada simultaneamente em 228 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país.

O CNU é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública ( Enap) e a Fundação Getulio Vargas ( FGV).

Para evitar eventuais contratempos no dia da prova, o MGI e a FGV orientam os candidatos a verificarem o cartão de confirmação com antecedência.

Cartão de confirmação

Os candidatos podem consultar o cartão de confirmação de inscrição diretamente no site da Fundação Getulio Vargas. O acesso é feito mediante login com os mesmos dados da conta Gov.br feitos durante a inscrição.

O cartão traz número de inscrição, data, hora e local da prova, e registra se o candidato terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Embora não seja obrigatório, o MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso para facilitar a localização no dia do exame.





Horário das provas

Para cargos de nível superior, a avaliação objetiva ocorre das 13h às 18h. Já para os cargos de nível intermediário, a prova acontece das 13h às 16h30.

Para os aprovados na primeira fase, a prova discursiva será realizada em 07 de dezembro, das 13h às 16h.

Concurso Nacional Unificado 2025

O CNU 2025 conta com um único edital, dividido em 9 blocos temáticos de acordo com as especializações. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

O concurso vai preencher 3.352 vagas em 32 órgãos federais. Veja o cronograma oficial das próximas etapas: