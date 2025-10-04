Agência Brasil Áreas do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para chuvas de grande intensidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta, neste sábado (4), para riscos de temporais com fortes rajadas de vento, neste fim de semana, no estado.

De acordo com o meteorologista Bruno Ribeiro, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual está acompanhando os mapas meteorológicos que apontam uma condição para temporais no estado de grande intensidade.



Ribeiro destaca como pontos de maior risco as áreas do sul gaúcho, região da Campanha, do Oeste e partes do Centro do estado.



"Esses temporais podem ser bastante intensos, causando granizo que pode ser grande em algumas áreas, além de rajadas de vento intensas, podendo exceder os 100 quilômetros por hora em alguns pontos, e também chuva localmente forte", alerta o meteorologista.



Ainda segundo a Defesa Civil gaúcha, os temporais devem ocorrer principalmente na tarde e noite do domingo (5).



"É quando observamos um risco maior de alguns transtornos associados a esses temporais, principalmente na área da fronteira com o Uruguai", aponta Bruno Ribeiro.

Orientações

A orientação da Defesa Civil é para que a população continue acompanhando os aviso e alertas que são divulgados.







Para receber os comunicados no celular, os gaúchos devem se cadastrar no número 40199.



O órgão de segurança também ressalta que, durante a ocorrência do fenômeno, as pessoas se mantenham abrigadas e evitem estacionar seu carro perto de árvores e postes.



Caso necessário, para acionar as forças de resposta, os telefones são o 190, da Brigada Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros.