Agência Brasil Boatos de intoxicação por metanol no Rio de Janeiro circulam nas redes sociais

Circulam nas redes sociais, nos últimos dias, mensagens em grupos de WhatsApp e ao menos um vídeo no TikTok que apontam sobre um suposto caso de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica, que teria ocorrido em um polo gastronômico do Rio de Janeiro. O conteúdo gerou apreensão entre a população carioca e tem sido compartilhado como alerta.

As mensagens afirmam que uma pessoa teria perdido a visão depois de beber gin na Gávea, zona sul da cidade, sugerindo que seria a confirmação da presença de metanol em bebidas no estado. A informação, no entanto, pode ser falsa.

Boatos não procedem

Prefeitura nega casos de intoxicação por metanol na capital, como os relatados em vídeo viral





O Portal iG encaminhou o vídeo com as mensagens para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que afirmou que, até o momento, não há registro de casos no município do Rio de Janeiro.

O relato afirma que médicos estão investigando como suspeita do componente que já vitimou ao menos uma pessoa em São Paulo. A SMS não confirma a informação.

O vídeo foi publicado no TikTok nesta quinta-feira (02), com os relatos sobre supostas internações nas redes hospitalares do município por intoxicação de metanol. Nas imagens, uma usuária conta que as mensagens circulam em grupos de hospitais da cidade, dizendo que há casos na Ilha do Governador e no Leblon.

Apesar destes relatos não serem verdadeiros, não há garantias de que bebidas contaminadas pelo componente não estejam no Rio de Janeiro. As investigações dos casos confirmados e suspeitos em outros estados ainda não identificou a origem e nem os caminhos que os produtos podem ter percorrido.

Recomendações de especialistas

Há casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas em São Paulo





Apesar da confirmação feita pela SMS de que ainda não há nenhum caso suspeito ou sob investigação, a recomendação sobre o consumo de bebidas alcoólicas destiladas é verdadeira, e vale para todo o país.

Nesta quinta-feira (02), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou o conselho de evitar o consumo de bebidas destiladas sem conhecimento da origem da fabricação.

"É essencial saber de onde ela vem. Se estiver em um bar, não aceite bebidas de desconhecidos e tente verificar a procedência. Isso é ainda mais importante neste momento" , afirmou Padilha.

Outras recomendações defendidas pela pasta do governo são desconfiar de preços muito baixos e observar o estado da embalagem.

Intoxicação por metanol

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza.





O governo explica que o metanol só pode ser descoberto com exames clínicos. O componente não tem cheiro ou gosto desagradável, se misturando de forma imperceptível na bebida. Não é possível descobrir se a bebida está contaminada sem uma análise laboratorial.

O Portal iG também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber se há casos suspeitos ou investigação no estado do Rio de Janeiro. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.