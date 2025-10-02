Reprodução Homens ficam à deriva durante três dias

Dois homens foram resgatados na tarde de terça-feira (30) após ficarem quase três dias à deriva na Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro. Durante o período em que estavam desaparecidos, o empresário Maikel Araújo dos Santos, de 42 anos, chegou a gravar um vídeo de despedida para a esposa, acreditando que não seria localizado com vida.



Maikel e o piloto Ronald Menezes haviam saído no domingo (28) para uma pescaria em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, quando a embarcação em que estavam sofreu uma pane elétrica e perdeu comunicação. Eles foram encontrados por um navio mercante próximo ao Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), e apresentavam sinais de desidratação, segundo a Marinha do Brasil.



A embarcação, identificada como Monkey Sub, foi rebocada até a costa com apoio de um rebocador a serviço da Petrobras. De acordo com as primeiras informações, a falha elétrica comprometeu o sistema de navegação e impediu que os dois conseguissem pedir socorro.



O caso será investigado pela Capitania dos Portos, que vai apurar as condições do barco e as circunstâncias da pane. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e passam bem.