Reprodução/GTA Homem é resgatado por helicóptero após sofrer ataque de búfalo

Um homem de 35 anos foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (14) após ser ferido por um búfalo na comunidade de Limão, no município de Chaves, no Pará. O local fica em uma área de difícil acesso, e o transporte aéreo foi fundamental para garantir atendimento rápido. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, identificada como Ramon da Cunha Santos, foi atacada por volta das 9h e sofreu ferimentos graves, com forte hemorragia. Diante da gravidade, a central de regulação acionou o helicóptero Gavião 01, do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, que realizou o resgate.

Ramon recebeu os primeiros socorros ainda na comunidade e, em seguida, foi transferido para Macapá (AP). Ele deu entrada no Hospital de Emergência, onde permanece sob cuidados médicos.