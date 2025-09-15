Um homem de 35 anos foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (14) após ser ferido por um búfalo na comunidade de Limão, no município de Chaves, no Pará. O local fica em uma área de difícil acesso, e o transporte aéreo foi fundamental para garantir atendimento rápido. A informação foi confirmada pelo Portal iG.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, identificada como Ramon da Cunha Santos, foi atacada por volta das 9h e sofreu ferimentos graves, com forte hemorragia. Diante da gravidade, a central de regulação acionou o helicóptero Gavião 01, do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, que realizou o resgate.
Ramon recebeu os primeiros socorros ainda na comunidade e, em seguida, foi transferido para Macapá (AP). Ele deu entrada no Hospital de Emergência, onde permanece sob cuidados médicos.