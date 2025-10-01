Reprodução/Procon SC O Metanol é altamente tóxico

O governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (30) que cinco pessoas morreram de intoxicação por metanol no estado, em que uma delas foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto as outras quatro estão em investigação.

Os casos suspeitos também foram registrados no Nordeste: a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco notificou três ocorrências que estão em investigação; duas pessoas teriam morrido e uma perdido a visão por suspeita de intoxicação por metanol.

Até esta terça, foram 22 casos envolvendo a crise, divididos em sete confirmados e 15 em apuração em São Paulo. A principal suspeita é que o componente, altamente tóxico, tenha sido colocado em bebidas alcoólicas falsificadas, como gin e vodca.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, determinou nesta terça que os profissionais de saúde de todo o Brasil notifiquem imediatamente ao Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) qualquer suspeita sobre a crise.

Vítima fatal

Reprodução/redes sociais Marcelo Macedo Lombardi teria consumido bebidas adulteradas em um bar





O caso comprovado por intoxicação após consumo de bebida alcoólica adulterada foi de Marcelo Macedo Lombardi, de 45 anos. As informações foram obtidas pela TV Globo. O advogado morreu no último domingo (28) no município paulista de São Bernardo do Campo.

Marcelo teria tomado bebidas alcoólicas em um bar na sexta (26) e acordado no sábado com mal estar e sem conseguir enxergar direito. A vítima morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos causados pela intoxicação por metanol.

Internados após intoxicação

Rafael dos Anjos Martins Silva, de 26 anos, está em coma desde o dia 1º de setembro, quando deu entrada no Hospital Geral do Grajaú (HGG). A apuração da TV Globo aponta que ele teria ingerido uma grande quantidade de gin de um dos estabelecimentos investigados por possível venda de bebida falsificada.

O jovem teria vomitado e relatado dores abdominais após consumir a bebida. Rafael teve perda de visão, sintoma também relatado por Diogo Marques, que precisou ser hospitalizado assim como Karolaine dos Santos.

Os dois compraram duas garrafas de gin, gelos de coco e energéticos na região da Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, e beberam com outros quatro amigos no dia 30 de agosto. Todos precisaram de atendimento médico, e exames acusaram a presença de metanol no sangue de cada um.

Dois dos amigos foram para a UTI, enquanto outros três ficaram internados em observação por três dias.





Seguem em coma

A TV Globo apurou que outras duas possíveis vítimas de intoxicação por bebida alcoólica adulterada seguem internadas, em coma. Uma delas é Radharani Domingos, de 43 anos, que teria tomado três caipirinhas feitas com vodca em um bar nos jardins, área nobre de São Paulo, no último dia 19. Ela está entubada na UTI.

Outro caso é o de Wesley Neves Pereira, de 31 anos, internado desde o dia 24 de agosto após beber uísque na zona sul de São Paulo. Os três casos suspeitos de Pernambuco não tiveram os nomes divulgados até o momento.