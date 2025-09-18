Reprodução/Instagram/@semaspbgov Ação integrada no combate ao incêndio florestal na Serra do Cruzeiro, em São José do Bonfim.

O incêndio que está devastando a Serra do Cruzeiro, no município de São José do Bom Fim, no Sertão da Paraíba, chegou ao quinto dia nesta quinta-feira (18) e já atingiu cerca de 40% da área de 4 mil metros quadrados, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba (SEMAS-PB).



De acordo com a secretaria, além dos bombeiros militares, a operação reúne diferentes órgãos em uma força-tarefa integrada, que conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A SEMAS informou ainda que pequenos roedores foram encontrados sem vida, mas especialistas destacam que as características geográficas da serra permitem que animais se refugiem em áreas seguras.

O fogo não alcançou o Parque Nacional Serra de Teixeira, que fica próximo da Serra do Cruzeiro.





Na manhã desta quinta-feira, o helicóptero Acauã, em conjunto com o Grupo Tático Aéreo (GTA) foi acionado para auxiliar no combate às chamas. Segundo informações da SEMAS, desde o início da força-tarefa foram mobilizados 70 bombeiros militares e 9 militares da Polícia Militar.

O trabalho também conta com um caminhão OT-09, sete caminhonetes, dois quadricículos, um veículo UTV, dois drones de monitoramento, 39 mochilas costeiras, sete esguichos adicionais e seis sopradores.

Na sexta (19) o grupo receberá o reforço de 37 novos bombeiros recém-formados em João Pessoa.

Suspeita de incêndio criminoso

Durante as investigações preliminares, a Polícia Civil identificou indícios de ação criminosa como causa do incêndio.

“Temos vários pontos que demonstram a ação humana no início deste incêndio. Iremos investigar minuciosamente e tomar todas as medidas cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos” , declarou o delegado responsável pelo caso, Claudionor Lúcio.

A investigação policial seguirá para identificar os responsáveis.

Orientações à população

A SEMAS orienta a população a evitar se aproximar das áreas onde as equipes combatem o incêndio, manter portas e janelas fechadas em locais próximos à fumaça e a informar ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193, em caso de novos focos de fogo.