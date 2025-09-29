Divulgação/PCERJ Traficantes receberam os policiais a tiros na Gardênia Azul

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), em conjunto com as polícias Civil e Militar, realiza operação nesta segunda-feira (29) contra o avanço do Comando Vermelho em áreas da Zona Sudoeste da capital fluminense.

São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão contra traficantes da facção criminosa, que atuam na comunidade da Gardênia Azul e na Cidade de Deus. Os agentes foram recebidos com tiros e por barricadas nas ruas. Até o momento, 12 pesoas já foram presas.

Investigações

De acordo com o MPRJ, a operação tem como alvo o chamado Complexo de Jacarepaguá, conjunto de comunidades onde o Comando Vermelho vem avançando de forma violenta sobre áreas antes dominadas pela milícia, na Zona Oeste do Rio.

Entre essas localidades estão a Gardênia Azul, foco principal da denúncia, além da Muzema e de outras regiões. Segundo o Gaeco do Ministério Público, a expansão é articulada a partir do Complexo da Penha e tem resultado em dezenas de mortes todos os anos.

As investigações revelaram grupos de mensagens de traficantes da Gardênia Azul, com conversas, fotos e vídeos que mostraram a forma de atuação do grupo. Com base nesse material, o MP conseguiu identificar papéis dentro da organização, divididos em três níveis: gerente do tráfico, soldados e responsáveis pelo monitoramento.





Suspeitos

O gerente foi identificado como Glauber Costa de Oliveira, o “GL”, apontado como uma das principais lideranças da facção em Jacarepaguá. Mesmo preso desde março de 2023, ele continuava a dar ordens por meio de grupos de conversa, orientando a venda de drogas. Além dele, foram denunciados 14 traficantes, incluindo três adolescentes, e outros integrantes que atuavam no monitoramento das comunidades.

Ao todo, foram denunciadas 22 pessoas pelo GAECO/MPRJ à Justiça pelo crime de associação para o tráfico. A ação é realizada em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PCERJ) e com o apoio da CORE/PCERJ e do BOPE/PMERJ.